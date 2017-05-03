Unutulmaya yüz tutmuş meslek: ‘Kasetçilik’

Bir zamanların gözdesi olan kasetler, tarih sayfalarına karışmaya başladı. Plakların yerini alan kasetler de yerini CD’lere bırakmış olsa da CD’ler de bundan böyle yok olma sürecine dürüst gidiyor. Konya’da 38 yıldır kasetçilik ile uğraşan 68 yaşındaki Eyup Bilye, kasetçiliği yaşatmak için çalışıyor. Kasetçiliğe nasıl başladığını anlatan Eyup Mermer, “Ben 68 yaşındayım. 38 yıldır kasetçilik işiyle uğraşıyorum. Daha evvelden belediyede çalıştım park bahçelerde. Karayollarında çalıştım, o zamanlar maaş azdı. Seyyar satıcılığa başladım, sebze, hırdavatçılık derken kasetçilik işine atladık. 1979’dan beri kaset, CD işiyle uğraşıyorum. İşimiz önceleri fazla iyiydi fakat bu aralar baya bitti sektör” dedi.

“Kasetçiliği adamak istemem, ömrümün ardına kadar devam ettireceğim”

Kasetçiliği bırakmayacağını söyleyen Eyup Bilye, “İnternet çıktı, MP3 çıktı derken ama biz devam ettiriyoruz. İnternet çıktı ya halk istediği müziği orada dinliyor. üstelik MP3’e 300-500 türkü attırıyor. İstediği müziği dinliyor. Onun için kasete, CD’ye gereksinim duymuyorlar. Bu işte ayakta durmak zorlama çünkü meslek değil. İşler baya benzi atmış. Flaş bellekli radyo, hafıza kartı, kaset satılıyor fakat çok nadir. Kasetlerin seri sonları var. 2,5 lira, sıradan kasetler 8 lira, CD’ler 10-15-20 lira arasında değişiyor. Daha çok müzik sevenler kasetleri tercih ediyor. İlahi türünden de satışlarımız oluyor. Ben kasetçiliği vazgeçmek istemem, ömrümün ardına kadar devam ettireceğim. Seviyorum, işimden memnunum” diye konuştu.

Piyasada teyp olmadığına değinen Mermer, “Elimdeki kasetler çok eski ama tarihlerini bilmiyorum. Bunlara benzer çoğu kaset var. Ahali bizden kasetleri çalacak teyp istiyorlar. Değil, bulamıyoruz. Teyp olsa kasetler satılacak. Bu kasetler de illaki belli bir tarihten sonradan tarihe karışacak. Çoğu arkadaş da kasetleri evraklar yapmak için alıyor” ifadelerini kullandı.

İsmail Bulut – Uğur Sarı