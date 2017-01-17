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Ünver AK Parti Gençlik Kolları üyelerine kitabını hediye etti

17 Ocak 2017 Salı, 12:35

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NEVŞEHİR (AA) – AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Teşkilatının haftalık olağan toplantısına katılan Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, kaleme aldığı “Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir” isimli kitabını imzalayarak, toplantıya katılan partililere dağıttı.

Ünver, toplantıda yaptığı konuşmada, kitap için Osmanlı arşivlerinden 80 bin belgenin tarandığını belirterek, eseri yaklaşık 3 yıl süren inceleme ve araştırma sonunda ortaya çıkardığını söyledi.

Toplantıdaki katılımcıların her birine imzalayarak kitabı hediye eden Ünver, “Yoğun gayret ve emeklerimiz neticesinde çıkardığımız kitabımızın heyecanını ve sevincini öncelikle AK Parti teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla paylaşmak istedik.” dedi.

Damat İbrahim Paşa ve Nevşehir Nevşehir Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver

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