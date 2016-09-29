URAYSİM'in inşaatı başladı

ESKİŞEHİR (AA) – Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından yürütülen ve “Raylı Sistemler Mükemmeliyet Merkezi Projesi” kapsamında Eskişehir’in Alpu ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Ulusal Raylı Sistemler Araştırma ve Test Merkezi’nin (URAYSİM) inşaatı başladı.

Merkezdeki çalışmaları yerinde inceleyen AÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, URAYSİM’in AÜ tarafından yürütülen bir Kalkınma Bakanlığı projesi olduğunu belirterek, projenin temellerin Alpu ilçesinde atıldığını kaydetti.

Alpu Belediyesi tarafından AÜ’ye tahsis edilen 700 dönümlük alanda URAYSİM kampüsünü planladıklarını ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu:

“Projenin bütçesi 400 milyon liraya çıkartıldı. Projenin ilerleyen aşamalarından söz konusu bedelin artmasını öngörüyoruz. Şu anda eğitim, sosyal tesisler ve idari binaların bulunduğu 5 bloktan oluşan inşaat alanındayız. 15 Temmuz’daki hain darbe girişimi, projemizin temel atma töreniyle çakıştı. Bu yüzden bunu duyuramadık. Ekim ayı içinde resmi temel atma töreni gerçekleştireceğiz. İnşaatı 2 yılda tamamlanacak. Bu süreçte 2 büyük ihalemiz olacak. Bunları da 2016 yılı içinde gerçekleştireceğiz. Test yolları projesinin ihale aşaması da tamam. Önümüzdeki 3 ay içinde ihaleye çıkacağız. 21 tane test cihazı ihalemiz olacak. Tasarımı ve imalatıyla ilgili bir süreç var. Bu ihaleyi de 2016 yılı içinde planlıyoruz. Test cihazlarını üretimi de 3 yıl içinde bitecek. Tesisimizi 2019 yılı sonu itibarıyla tüm altyapımızı ve test cihazlarımızı hallederek 2020 yılı başında tamamlayacağız. Burası aynı zamanda raylı sistemler konusunda araştırma merkezi olacak.”

Prof. Dr. Gündoğan, 2012 yılından itibaren söz konusu tesislerde hizmet verecek personeli de hazırlamaya başladıklarına değinerek, gelecek 2-3 yıl içinde 23 yurtdışı doktoralı insan kaynağının yetişeceğini de sözlerine ekledi.