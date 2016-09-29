Üreticilere 550 milyon liralık ödeme yapılacak

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Çelik, “Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında 30 Eylül 2016 tarihi itibarıyla üreticilere toplam 550 milyon liralık ödeme yapılacak.” açıklamasını yaptı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, çiftçilere verilecek olan tarımsal desteklere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere 550 milyon liralık ödeme yapılacağını belirten Çelik, bu kapsamda tarım sigortaları desteği için 118 milyon lira, iyi tarım desteği için 110 milyon lira, genç çiftçilere proje desteği için 100 milyon lira, organik tarım desteği için 60 milyon lira, süt tozu (Et ve Süt Kurumu) desteği için 45 milyon lira, IPARD desteği için 60 milyon lira, hububat desteği için 20 milyon lira, kırsal kalkınma desteği için 25 milyon lira, hastalıktan ari işletme, hayvan hastalıkları tazminatı ve aşı desteği için 10 milyon lira ve çay budama tazminatı için de 2 milyon lira olmak üzere toplam 550 milyon liralık hibe desteğinin, 30 Eylül 2016 itibarıyla üreticilerin hesabına aktarılacağını kaydetti.