Üreticiye 190 adet gebe düve dağıtıldı

Üreticiyi ve üretimi desteklemeye yönelik yapılan faaliyetler kapsamında Çumra’nın Taşağıl Mahallesi’nde bulunan üreticilere 190 baş gebe düve dağıtımı yapıldı.

Bölgede et ve süt üretiminin artırılması hedefleniyor.

Konya Karaman Tarım Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Seyit Mehmet Dağ’ın kredi sağlayıcı kuruluş olan Türk Ekonomi Bankası ile imzalamış olduğu protokol çerçevesinde Bölge Birliğinin ortaklarından Çumra İlçesi Taşağıl Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Harmancı, Kooperatifin 21 ortağına Holstein ırkı 190 baş damızlık gebe düve dağıtılmasına aracı oldu.

Dağıtılan 190 baş damızlık gebe düvenin seçimi Kırklareli’ndeki işletmelerden yapılırken, hayvanların seçiminde kooperatif yöneticileri Mehmet Harmancı ve Servet Özbek ile teknik ve sağlık yönünden kontrolleri için Konya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi (Zooteknist) Zafer Akkuş ve Veteriner Hekim Durşen Bulut görev aldı.

Dağıtımı yapan firma olan Serkan Genç Hayvancılık Limited Şirketi yetkilileri hayvanların yüksek süt verimine sahip Holstein ırkı olduklarını, ayrıca düvelerin 3-7 ay arasında gebe olduklarını, hayvanların şap hastalığı olmayan temiz bölge olan Trakya bölgesinden getirildiğini belirtti. Teslimden önce kooperatif ortaklarına hayvan bakım beslemesi ve bulaşıcı hastalıklar ile ilgili Ziraat Yüksek Mühendisi (Zooteknist) Zafer Akkuş ve Veteriner Hekim Durşen Bulut tarafından bilgi verildi. Daha sonra hayvanların kooperatif ortaklarına teslimi kura usulü ile isim ve kulak numarası çekilerek yapıldı. Dağıtılan hayvanların görevli veteriner hekimce ultrason cihazı kullanılarak gebelik kontrolleri yapıldı. Ayrıca hayvanlara yabancı cisim batmalarına karşı önlem amacı ile mıknatıs yutturuldu.

Kooperatif Başkanı Mehmet Harmancı, Taşağıl Mahallesi’ndeki büyükbaş hayvanların büyük kısmının düşük verimli yerli ırklardan oluştuğunu belirterek, “Trakya bölgesinden getirdiğimiz ve ortaklarımıza dağıttığımız holstein ırkı gebe düveler yüksek süt verimine sahip oldukları için tercih edildi. Dağıtılan hayvanlar sayesinde bölgede gerek süt, gerekse et üretiminde artış sağlanması ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlanması hedeflenmektedir” ifadelerini kullandı.