ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir’de Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) işbirliğinde ”Üretimde Verimliliğin Artırılması ve Sanayi İşletmelerindeki İyi Uygulama Örnekleri” konulu bir seminer gerçekleştirildi.

ESO Meclis Salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan ESO Başkanı Savaş Özaydemir, her alanda verimli olmayı başarmanın önemli olduğunu anlattı.

Seminerin verimli geçmesini dileyen Özaydemir, ”Bugün sanayi üretimimizde enerji ve hammaddelerini üretim içine dahil ettiğimizde nereden baksanız yüzde 50 ile 60 arasında döviz girdisine bağlıyız. Durum böyle olunca bizim dünyaya karşı en büyük avantajımız isçilik ve üretimdeki esnekliğimizdi ama görüyoruz ki bunlarda da belli avantajlarımız yavaş yavaş gerilemeye başlıyor. Sonuçta geldiğimiz yer verimliliğimizi arttıralım durumudur.” ifadelerini kullandı.

Verimlilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Kemal Akgül de verimliliğin işletmelerin rekabette hayatta kalmasının en önemli unsurlarından biri olmasının yanı sıra bireysel anlamda da bir hayat tarzı olduğunu kaydetti.

Açılış konuşmalarından sonra ESOGÜ Mühendislik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Emin Kahya moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde sanayi işletmelerindeki iyi uygulama örnekleri incelendi.