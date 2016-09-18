Ürgüp'te “45. Uluslararası Bağ Bozumu Festivali”

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde, bağcılığın tanıtılması ve turizmin geliştirilmesi amacıyla belediye öncülüğünde “45. Uluslararası Bağ Bozumu Festivali” düzenlendi.

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, ilçenin en önemli turistik merkezlerinden Üç Güzeller mevkisindeki festivalin açılışında, her yıl 3 gün yapılan etkinliğin, bu sene şehit haberleri nedeniyle bir günle sınırlandırıldığını söyledi.

İlçede bağcılığın önemini vurgulayan Yıldız, son yıllarda üreticilerin üzüm yetiştiriciliğini bırakmaya başlamasından üzüntü duyduğunu ifade etti.

Yıldız, “Ürgüp’ü birçok yerden ayıran özelliği, bağcılık ve üzümüdür. Bölgemizde geçmişte dikilen ve bakımları yapılan bağlar, günümüzde maalesef terk edilmeye başlandı. ‘Para etmiyor’ diyerek bağı terk etmek, toprağa vefasızlıktır. Bugün para etmeyen, yarın altın eder.” dedi.

Daha sonra, Kapadokya Atçılık Spor Kulübü tarafından “atlı savaş sanatları” gösterisi sunuldu. Atların üzerinde akrobatik hareketler yapan jokeyler, izleyenlerden alkış aldı.

Festival kapsamında düzenlenen “En Güzel Üzüm” yarışmasında, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce oluşturulan ekip, ürünleri, salkım sıklığı ve büyüklüğü, görünüşü, tane iriliği ve tat olarak değerlendirdi. Yarışmada, üretici Mustafa Ozan’ın üzümleri birinci seçildi.

Eller ve gözler bağlı şekilde iplere asılan üzümlerin yendiği “En Hızlı Üzüm Yeme” yarışmasında ise Hakkı Kebapçı birinciliği elde etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere protokol üyelerince çeşitli hediyeler verildi.

Festivale, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Murat Göktürk ve Ebubekir Gizligider, bazı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.