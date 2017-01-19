Ürgüp'ten Haleplilere iki tır yardım

NEVŞEHİR (AA) – Ürgüp ilçesinde başlatılan “Yükümüz insanlık yolumuz Halep” adlı yardım kampanyası kapsamında, belediye ve müftülüğün ortak çalışmasıyla toplanan iki tır yardım malzemesi gönderildi.

Un, battaniye, giysi ve temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu yardım tırlarının gönderilmesi dolayısıyla Musalla Camisi önünde tören düzenlendi.

Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, törende yaptığı konuşmada, ilçe halkının mazlumlara destek olabilmek için yardım elini uzatma konusunda örnek bir tutum sergilediğini belirtti.

Bundan sonraki süreçte de insani yardımların bölgeye gönderileceğini ifade eden Maraşlı, “Dualarınız ve yardımlarınızla ecdat toprağı Halep’teki Müslümanlara yardım ederek, insanlık adına örnek bir tutum sergiliyorsunuz. İnşallah oradaki sıkıntılar kısa süre içinde son bulacaktır, akan gözyaşlarının dinmesi için dua ediyoruz.” diye konuştu.

Belediye Başkanı Fahri Yıldız da Türk milletinin savaş mağduru sivillere insani yardım ulaştırma konusunda hassas davrandığını ifade etti.

İlçede başlatılan yardım kampanyasında kısa süre içinde iki tır malzeme toplandığını kaydeden Yıldız, yardımların bölgedeki insanlara Kızılay aracılığıyla ulaştırılacağını belirtti.

Yardım malzemelerini taşıyan iki tır, İlçe Müftüsü Muhammed Çınar tarafından edilen duanın ardından Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru yola çıktı.