Uşaklı aşçılardan Suriyeli savaş mağdurlarına çorba ikramı
Uşak Aşçılar ve Pastacılar Derneği Başkanı Fatih Demir, yaptığı açıklamada, daha önce benzer bir projeyle yine savaş mağdurlarına ulaştıklarını hatırlatarak, “Suriye’deki iç savaş maalesef yüz binlerce sivili mağdur etti. Bizde bir sosyal sorumluluk projesi olarak “Çorba Çeşmesi” projemizi hayata geçirdik. Bu sayede savaş mağdurlarının bir an dahi olsa yüzlerindeki tebessüm olduk” diye konuştu.
Projenin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Demir, “Daha önce gerçekleştirdiğimiz çorba dağıtım projemiz büyük ilgi görmüştü. Uşak Belediyesi ve Hatay’daki sivil toplum kuruluşlarınca etkinliğin devam ettirilmesi için talepte bulunuldu. Biz ekibimiz ile bölgeye tekrar gelerek çorba dağıtımında bulunduk. Hatay’ın Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerindeki sivil hastanelere ve mülteci yerleşkelerinde sıcak tarhana çorbalarımızı dağıttık” dedi.
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