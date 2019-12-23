Usta sanatçı Cüneyt Gökçer vefatının 10. yılında anıldı
ANKARA (AA) – Türk tiyatrosunun duayen ismi, usta sanatçı Cüneyt Gökçer'in vefatının 10. yılı dolayısıyla aile üyeleri, öğrencileri ve dostlarının katılımıyla anma programı düzenlendi.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü tarafından konservatuvarda düzenlenen, tiyatro sanatçıları Miraç Eronat ile Selçuk Göldere'nin sunuculuğunu üstlendiği anma töreninde, Gökçer'in aile üyeleri ve öğrencileri usta sanatçıyla ilgili anılarını anlattı.
Hacettepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahime Meral Nohutcu'nun da konuşma yaptığı programa, sanatçının kızı Aslı Gökçer, akrabaları Ayşe, Zafer ve Betül Gökçer, öğrencileri ve tiyatro sanatçıları İpek Çeken, Can Öztopçu, Ferahnur Barut, Vesile Çalıkoğlu, Devlet Tiyatrolarının usta kostüm tasarımcısı Sevgi Türkay, koreograf ve dansçı Deniz Alp ile diğer sanatçı dostları katıldı.
Programda, Gökçer'in hayatını anlatan belgesel sunuldu.
– Müzik kutusundan, el yazılarına Gökçer'in eşyaları sergide
Etkinliğin koordinatörlüğünü yapan Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü Başkanı Doç. Dr. Selçuk Göldere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cüneyt Gökçer'in konservatuvarın kurucusu Carl Ebert'in ilk öğrencilerinden ve asistanlarından olduğunu anlattı.
Gökçer'in Türk tiyatrosunu hem ulusal hem de uluslararası boyutta çağdaş sanat seviyesine yükseltmek için çalışan sanatçıların başında geldiğini belirten Göldere, "Cüneyt Hocanın aramızdan ayrılışının 10'uncu yılı. Bugün sanatçılar ve sanat kurumlarında görev yapan idari kadro Cüneyt Gökçer'in yetiştirdiği kişilerdi. Onun öğrencisi olmaktan dolayı mutluyuz." diye konuştu.
Göldere, merhum Gökçer için sadece anma etkinliği yapmadıklarını, sanatçı kişiliğini genç nesillere aktarmak için yönettiği ve oynadığı eserlerde çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi hazırladıklarını söyledi.
Konservatuvar binasında bir hafta boyunca gezilebilecek fotoğraf sergisinin Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün destekleriyle ortaya çıktığını aktaran Göldere, Gökçer'in Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde özel bir arşivi olduğu bilgisini paylaştı.
Göldere, "Arşivinde ayrıca kendisine ait plakçalar, müzik kutusu, kendi el yazısıyla tiyatro metinleri, özel notları, afişler, fotoğraflar, yönettiği, başrolünde Mehmet Ali Erbil'in oynadığı 'Küheylan' isimli oyunun aksesuarları sunuluyor." dedi.
Etkinlikler çerçevesinde, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğünün hazırladığı, tiyatro sanatçısı Çetin Tekindor'un seslendirdiği "Cüneyt Gökçer'in Hayatı" belgeselinin de sunulacağını ifade eden Göldere, ayrıca sanatçının yönettiği eserlerden alınan kesitlerin oynanacağını dile getirdi.
– Fotoğraflar hayatından kesitler sunuyor
Serginin düzenlemelerini yapan Tiyatro Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Yeşim Arsoy Baltacıoğlu, fotoğrafların Gökçer'in hayatını, sahne üzerindeki başarısını, hayatından kesitleri içerdiğini vurguladı.
Baltacıoğlu, "Arşivlerin toparlanması zaman aldı ama değdi. Cüneyt Gökçer büyük bir sanatçı gerçekten. Biz onu anarak, başarısına ayna tuttuk." ifadesini kullandı.
Filiz Arel de "Gökçer, aktör, rejisör, hoca ve genel müdür olarak harika bir insandı. Bozkurt Kuruç hocamız, Cüneyt Bey için 'Türkiye'nin üzerinden geçmekte olan kuyruklu yıldız.' derdi. Gökçer'in o ışığı hala devam ediyor. Birçok öğrencisi onun ışığını devam ettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.
– "Türk tiyatrosuna katkıları dolayısıyla minnetle anıyorum"
Devlet Tiyatroları sanatçısı Serap Sağlar ise merhum sanatçının hem öğrencisi hem de yeğeni olmaktan gurur duyduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:
"Cüneyt Gökçer, Türk tiyatrosunun temel taşıdır. Çok değerli bir sanatçımızdır. Onun öğrencisi olduğum ve eniştem olduğu için mutluyum. Onunla aynı sahneyi paylaşamadım. Bu bir özlem ama bizlere yaptığı, Türk tiyatrosuna katkıları dolayısıyla minnetle anıyorum. Çok şey borçluyuz. Yöneticiliği, oyunculuğu, rejisörlüğü, hocalığı ile dört dörtlük bir insandı."
Anma programı öncesinde, usta sanatçı Gökçer'in hayatından kesitlerin yer aldığı fotoğraf sergisinin de açılışı yapıldı. Sergide, fotoğrafların yanı sıra Gökçer'in başrolünde oynadığı "Damdaki Kemancı" oyununda seslendirdiği şarkıların da dinlenebildiği müzik kutusu ve yaşamı boyunca aldığı ödüller sergileniyor.
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