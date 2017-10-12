Usta sanatçı son yolculuğuna yalnız uğurlandı

Omurilik ameliyatı olmasının ardındaki uzun vakit çare görebilen ve organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden sanat dünyasının manâlı isimlerinden Semra İnanç için İzmir’de cenaze töreni düzenlendi. Törene ressam sanatçının kardeşleri Sevim Nazlıben, Işık Halkası Ülküdaş, Çetin Nazlıben, Serpil Baklavacı, yeğeni Ahmet Kuruşcu, teyzesinin kızı Halide Asmacık, manevi oğlu Mehmet Köse ve yakınları katıldı.

Törende duygu doymuş anlar yaşanırken, sanat camiasından hiç kimsenin katılmaması vefasızlık olarak nitelendirildi.

“Eyvah günah böyle vefasızlık olur mu”

Sanat camiasının kardeşlerini yalnız bırakmasına tepki bildiren usta sanatçının kız kardeşi Sevim Nazlıben, “Eyvah, günah. Bu değin nankörlük olmaz oysa. Vefasızlık olur mu bu dek. Çok üzgünüm, çok üzüldüm” dedi.

“Sezen Aksu ile yıllarca jimnastik salonu işlettiler”

Semra İnanç’ın meşhur usta Sezen Aksu ile birlikte çok arkadaş canlısı olduklarına işaret eden Sevim Nazlıben, “İkisi birlikte yıllarca jimnastik salonu işlettiler. Daha Sonra ikisi de İstanbul’a gitti. Lakin kimseden ne bir çelenk ne bir başsağlığı var. Ben şok oldum. Sanat için çıldırıyordu, besteler yapıyor, bestelerini parasız veriyordu. Telefonla da kimse aramadı. Sanat camiasında bir birey arasın ya. Gül Arda ile fazla samimilerdi, her gün beraberlerdi. Kardeş gibiydiler. Ben şaşkınlık ettim, fazla şaşırdım” ifadelerini kullandı.

“Bu son vazifeydi, en azından bir çelenkleri olsaydı”

Semra İnanç’ın tabutu başında uzun zaman gözyaşı döken birlikte büyüdüklerini belirten teyzesinin kızı Halide Asmacık, sanat dünyasına sitem etti. Semra İnanç’ın sanat camiasına çok büyük faydaları dokunduğunu dile getiren Asmacık, “Ben bilhassa Sezen Aksu’nun gelmesini isterdim. Çünkü onunla koskocoman mazisi vardı. Bende biliyorum, Sezen annemi de mükemmel tanır. Sanat dünyasından arkadaşlarının gelmesi gerekli, en azından bir çelenk göndermeleri gerekirdi. Çünkü bu bundan böyle son vazife, diğer değil. Ama unutmasınlar ölüm herkesin kapısını çalar bir gün” diye konuştu.

“İnşallah onu unutmazlar”

Semra İnanç’ın son zamanlarında hastane sürecinde yanından olan yeğeni Ahmet Kuruşcu, “Omurilik ameliyatı oldu ameliyattan sonradan düzelemedi, son zamanlarında yürüyemez hale geldi ve nihayetinde organ yetmezliğinden vefat etti. Maalesef çok üzüntülüyüz, derin acılara büründük. O bir kahramandı. Fazla ileri yaşlarda CD yaptı, çok hizmetleri oldu Türk sanat müziğine, inşallah onu unutmazlar” dedi.

Sanatkâr sanatçının en minik kardeşi Serpil Baklavacı ise gözyaşlarını tutamayarak, “O benim idolümdü. her zaman hayranlık duydum ona, o bizim her şeyimizdi lakin maalesef kurtaramadık” ifadelerini kullandı.

“Manevi oğluydum ben onun”

Sanatçının manevi oğlu Mehmet Köse de şunları söyledi: “Manevi oğluydum, bununla beraber öğrencisiydim. 11 yıldır beraber çalışıyorduk benim sesimi eğiten tek oydu. Milyonlarca besteleri vardı ve hepsini bana öğretti. Fazla mükemmel bir insandı. Yetenekleriyle, insanlığıyla, dünya görüşü ile bir idoldü. Bence âlem çok büyük bir enerji kaybetti, çok büyük bir sanatçı kaybetti. Hepimiz fazla üzgünüz. Herkesin başı sağ olsun.”

Alsancak Hocazade Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının arkasından sanatçı sanatkâr, Karabağlar Paşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Oğlunu kaybettikten sonra müziğe ara verdi

1 Ocak 1948 doğumlu olan ve ana adı Semra Nazlıben olan sanatçı, denizde kaybolan oğlunun arkasından müzik kariyerine ara vermişti. Ressam ressam, 1990 yılında Türkan Şoray’ın başrolünde olduğu “Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu” isimli filmde Şoray’ın yerine şarkıları seslendirmişti. İnanç, hem 1988’de New York Türk Müziği Cemiyeti’ni kurdu.

Mihrap Düzöz – Halil Karahan