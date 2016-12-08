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Uyuşturucu ile mücadele

08 Aralık 2016 Perşembe, 17:50
Uyuşturucu ile mücadele

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SİVAS (AA) – Uyuşturucu ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı Vali Davut Gül, başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Halk Sağlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Ömer Kalaylı, İl Sağlık Müdürü Dr. Adil Kaya, Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Levent Sağlam, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Davut Vecdi Ersöz, İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Salim Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Harun Tan, İş-Kur İl Müdürü Nabi Soysal, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut katıldı.

Gül, toplantıda yaptığı açıklamada uyuşturucu ile mücadele konusunda Türkiye’de önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, “Uyuşturucu ile ilgili üç temel unsur var. Birincisi vatandaşların uyuşturucu ile tanışmaması, ikincisi isteyerek yada istemeyerek bu maddeye bağımlı olan insanların tedavi süreçleri, üçüncüsü ise tedavisi biten insanların topluma entegre edilmesidir. Uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi için birtakım çalışmalar yapılıyor. Bu işin yaşı yok. Polisiye tedbirlerin yanı sıra gençlerimizin meslek edinmesi ve iş sahibi olabilmeleri yönünde projeler hazırlanması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Sivas Vali Davut Gül

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