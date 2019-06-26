“Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İş Birliği Paneli”
ANKARA (AA) – Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Uyuşturucuyla mücadele terörle mücadele kapsamına alınmalıdır. Şu an teröre verdiğimiz şehitten daha fazla gencimizi uyuşturucuya kurban veriyoruz." dedi.
Keçiören Belediyesi ile Keçiören Uyuşturucu Bağımlılığı ve Alkolizmle Mücadele Derneği (KUBAM) iş birliğinde 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla "Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İş Birliği Paneli" düzenlendi.
Altınok, Necip Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu'nda yapılan programın açılışında yaptığı konuşmada, uyuşturucu ile mücadelenin toplumun bütün kesimlerinin üzerine düşen bir görev olduğunu belirtti.
Gençlerin zehirlenmesinin geleceğin zehirlenmesi anlamına geldiğini söyleyen Altınok, gençleri uyuşturucudan korumak ve bağımlı olanları tedavi ederek ailelerine ve topluma kazandırmak için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.
Altınok, uyuşturucu ile mücadelenin ülke için önemine işaret ederek, "Uyuşturucuyla mücadele terör ile mücadele kapsamına alınmalıdır. Şu an teröre verdiğimiz şehitten daha fazla gencimizi uyuşturucuya kurban veriyoruz." dedi.
KUBAM Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özkan, gençleri uyuşturucu bağımlılığından korumak için her türlü tedbiri almak zorunda olduklarını belirterek, sanat ve spor gibi uğraşların gençlerin bağımlılıklardan korunmasındaki önemine işaret etti.
Özkan, "Güçlü bir gelecek için sporu gençler arasında yaymak istiyoruz. Gençler arasından bilim, sanat ve sporda şampiyonlar çıksın, bayrağımızı dünyanın her yerinde gururla dalgalandırsınlar istiyoruz." diye konuştu.
Açılış konuşmalarının ardından KUBAM Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özkan'ın moderatörlüğünde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Daire Başkanı Ömer Ulu, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) Sorumlusu İsmail Volkan Şahiner, Emekli Emniyet Müdürü Mutlu Çelik ve Engelli Ressam Yusuf Akgün'ün katılımıyla "Uyuşturucu ile Mücadelede Toplum ve Ailenin Önemi" konulu açık oturum yapıldı.
Programda, uzman narkotik köpekler eşliğinde gösteri gerçekleştirildi. Ayrıca, sanatçı Mustafa Şanöz "Yavrum Nerede" adlı şarkısını seslendirdi.
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“Uyuşturucuyla Mücadelede Toplumsal İş Birliği Paneli”
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