Uyuşturucuyu foseptik çukuruna saklamış
– Konya’da evinin foseptik çukurunda 14 kilogram esrar ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı
08 Ekim 2016 Cumartesi, 11:03
KONYA (AA) – Konya’da bir kişi, evinin foseptik çukurunda 14 kilogram esrar ele geçirilince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadınhanı ilçesinde bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Atlantı Mahallesi’ndeki evinin foseptik çukurunda 14 kilogram esrar ele geçirilen A.U. (58) gözaltına alındı.
Aramalarda hassas tartı da ele geçirildiği öğrenildi. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.