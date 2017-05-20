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Uyuşturucuyu yakıt deposuna gizlemişler

– Kayseri’de bir otomobilin yakıt deposunda, 1 kilo 250 gram toz esrar ile 13 kilo 64 gram kubar esrar bulundu, 2 kişi gözaltına alındı

20 Mayıs 2017 Cumartesi, 14:45

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KAYSERİ (AA) – Kayseri’de bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş, 1 kilo 250 gram toz esrar ile 13 kilo 64 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya-Kayseri karayolundaki uygulama noktasında 34 SN 0107 plakalı otomobili durdurdu.

Araçtakilerin tedirgin davranışlarından şüphelenen polis ekipleri, otomobilde arama yaptı.

Aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 1 kilo 250 gram toz esrar ile 13 kilo 64 gram kubar esrar bulundu.

Sürücü Alaverdin A. (40) ile araçtaki Emrah E. (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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