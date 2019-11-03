Uzandı Vadisi'nde yürüyüş parkuru
NİĞDE (AA) – Niğde'de Uzandı Vadisi'nin ilk etabı doğal yürüyüş parkuru olarak turizme kazandırıldı.
Merkez Yeşilburç köyünden başlayan ve Ketençimeni Yaylası'na kadar uzanan vadinin 2 bin 175 metrelik parkurunda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, burada yaptığı konuşmada, 12 kilometrelik parkurun 3 etaptan oluştuğunu belirtti.
İlk etabı açtıklarını, diğer etapların ilerleyen yıllarda turizme kazandırılacağını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:
"Niğde İl Özel İdaresi tarafından düzenlemesi yapılan vadide, doğa yürüyüşü parkurunun açılışını yaptık ve yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. Yeşilburç köyü 1925 yılında mübadelede Balkanlardan göç edenlerin yerleştiği bir köyümüz. Bu köyümüz hala gelenek ve göreneklerini yaşatıyor. Birçok sivil mimari örneklerini barındırıyor. Yine köyün vadiye bakan kısmına bir seyir tepesi yapmayı planlıyoruz. Ayrıca camisinin restorasyonunu yapacağız. Bu köyde her yıl geleneksel düzenlenen helva şenliğini ulusal düzeye taşıyacağız. Bu yürüyüş parkurunu 12 kilometreye çıkarmayı planlıyoruz. Amacımız bu köyümüzü turizmle buluşturmak, marka şehir projemiz kapsamında bu köyümüzü tanıtmak. İlimize daha çok turist çekmeyi hedefliyoruz."
Açılış ve doğa yürüyüşüne Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Nebol, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Uzandı Vadisi'nin diğer etaplarında yürüyüş yollarının yanı sıra vadideki bazı mağaralar temizlenip ziyarete açılacak. Parkurun son bulacağı Ketençimeni Yaylası'nda, bir süre önce projesi tamamlanan kayak merkezinin de yapılmasıyla bölgede turizm faaliyetlerinin artacağı öngörülüyor.
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