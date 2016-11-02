Uzman yolculardan metrobüs taktikleri

İstanbul’un içinden çıkılmaz trafiğinde kendine özel yolunda ilerleyen metrobüs artık en popüler toplu ulaşım aracı. Böylece ancak üniversitelere ivedi konusu olmasının yanında ünü yurtdışına taşmış durumda. Ortadoğu ve Afrika ülkelerine model toplu ulaşım aracı olarak inceleniyor, İETT bu konuda danışmanlık bile veriyor.

Beylikdüzü’nden başlayıp Söğütlüçeşme’ye uzanan 44 durak ve 52 kilometrelik bu hat şehrin iki ucunu bir araya getiriyor. Trafiği olmadığı için İstanbullunun hayatını kolaylaştıran sistem, gezi sırasında ise kâbus yaşatıyor.

Günde takriben 1 milyon yolcu taşıyan metrobüste oturmak az daha imkânsız. Hatta bir takım duraklarda metrobüse binebilmek bile büyük şanş. Peki metrobüse binebilmenin veya bir olasılık oturmanın formülleri neler?

Uzun deneyimler sonucu derlediğimiz ve uzman yolculardan dinlediğimiz kuralları sizler için sıraladık. Kurallara bir göz atın ama unutmayın, metrobüste oturma garantisi olan tek insan şofördür.

KAPI TEOREMİ

Yolcuların zaten içgüdüsel olarak uyguladığı bu yöntem, geometri ve matematikle en iç içe olduğumuz anlardan biridir. 18 metre uzunluğundaki metrobüsün bir ön bir arkadaki ve iki orta almak üzere dört kapısı mevcut. Bu sıradan dört metrede bir kapı seslenmek.

Otobüsün durağa yanaştığı esnada durduğu yeri tamamiyle hesaplayın ve bu hesaba tarafından metrobüsün ön kapısında veya ön kapısından sırasıyla dört, sekiz ve on iki metre aralıklarla durun. 4+4+4 sistemi tekrar tekrar işe yarar. İşte şu anda lisede “Ne işime yarayacak” dediğiniz matematik problemleri imdadınıza yetişti!

Eğer siz o dersleri astıysanız ve hemen kapıyı eşit getiremediyseniz üzülmeyin. Metrobüsün durakla arasındaki mesafeyi saptadıktan daha sonra duraktan yola inin ve kimsenin sıra nedir bilmediği bu ortamda kalabalığın yanlarından sapmalar yapın. Keza binerken kapıya tutunmak, tutunduğunuz taraftaki yolcuları bertaraf etmenize ihtimal sağlar.

HEDEFE KİTLENİN

Çoğumuz metrobüse bindikten sonra arazi almaya gelen amca edasıyla koltukların fazla ve eksilerini değerlendiren yavaş insanlarla karşılaşmışızdır. Zaten kavgaların en çok çıktığı konuların başında bu koşul kazanç. Siz onlardan biri olmayın.

Metrobüste koltukta oturmak sıradan bir saatlik sosyal statüdür çünkü koltuk metrobüsün VIP bölümüdür. Dolayısıyla hangi koltukta oturduğunuz değil, oturup oturmadığınız önemlidir. Denk getirdiğiniz kapıya kadar karar aşamasını araca binmeden halletmek size sıradan on saniyede dolan metrobüste avantaj sağlar.

HER KOYUN KENDİ BACAĞINDAN ASILIR

Metrobüs, kazanç ve konum gözetmeksizin herkesin eşit olduğu yegâne yerdir. Bu ulaşım arabulucu insanlığın varoluşunda en büyük paya sahip olan kolektif hareket etme mantığına adamakıllı elverişsizdir. Cümbür Cemaat tek başlarına içler acısı bir hayat mücadelesi vermektedir. Metrobüste acıma sizi ayakta bırakır.

KÖRÜK CANDIR

Sık yapılan hatalardan biri metrobüse bindikten sonra kapı önlerinde beklemektir. Kapı önlerinde meydana gelen birikmeler iniş-binişleri engellediği için ağız dalaşı riskinizi artırır. Kişi başına düşen oksijen miktarının azlığını da göz önüne alınca yapılması gereken metrobüs gelirken körüğe bir göz atmak.

Eğer boşsa hemen oraya yönelin. İnmek kuvvet olmasın diye kapı önünde Kırkpınar güreşi tutarlarken, siz metrobüs için neredeyse bir paralel kâinat olan körükte kitabınızı gazetenizi bile okuyabilirsiniz.

GÜLLENİN SULTANLARI

Kapıların açıldığı andan indikleri ana kadar hiçbir nezaketle karşılaşmayan kadınlar, bu haksız rekabeti ortadan kaldıracak dahiyane bir çözüme ulaşmış: çanta atma!

Eğer birbirleriyle kıyasıya güreşen erkeklerin aralarında kendinize oturma namına bir kısmet meydana getirmek istiyorsanız metrobüse adım attıktan sonradan gözünüze kestirdiğiniz ilk koltuğa tıpatıp bir gülle gibi çantanızı atabilir, sonra ele geçirdiğiniz koltuğa oturabilirsiniz.

ILK DURAKLARI KOVALAYIN

Metrobüs hattı boyunca her durakta günün her saati yolcu popülasyonu yoğundur. Dolayısıyla araçlar size gelene değin tıka basa dolar. Bununla başa çıkmanın yöntemi pik saatlerde gezi etmekten sakınmak ya da birincil duraklara gidip oradan binmek. Birincil duraklara yakınsanız birkaç durak ileri ya da geri gitmeyi göze alarak abes araç kovalayabilirsiniz.

SEN MİSİN OTURAN?

Çoğumuz metrobüste orta yaşta bile sayılmayacak insanların öğrencilere yaptığı psikolojik baskılara şahit olmuşuzdur. Şüphesiz bütün modern toplumlarda olduğu gibi sorumluluk sahibi bir vatandaş olarak hasta, yaşlı, çocuklu, gebe ya da gazilere yer vermeniz gerekmektedir.

Lakin bu yolcuların açık havada size mahalle baskısı yapan insanlarla başa çıkmanız gerekir. Metrobüste oturmak muhabereyi demektir fakat esas savaş koltuğu elde yakalamak için verilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda algılarınızı kapatın, “Seni görmüyorum” mesajı verin.

CAN METE/GAZETE HABERTÜRK