Uzmanından konserve tüketimi için uyarılar

Adana’da el yapımı domates konservesinden yapılan menemeni yedikleri iddia edilen anne, baba, oğul ve teyze 1.5 ay içerisinde hayatını kaybetti. Sadece menemeni yiyen 4 kişinin ölmesi sebebiyle evde yapılan konservelerin nasıl yapılıp ne şekilde tüketileceği sorusu sorulurken Uzman Beslenme Uzmanı Ümran Canlı konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Beslenme Uzmanı Canlı, “Beslenme zehirlenmelerinin yüzde 52’si toksit madde içeren sebze konservelerinden meydana geliyor” biçiminde konuştu.

Beslenme zehirlenmelerinde sebze konservelerinin rolü

Besin zehirlenmelerinde konservelerin manâlı bir bölümü oluşturduğuna uyarı çeken Beslenme Uzmanı Ümran Canlı, “Besin zehirlenmelerinin yüzde 52’si toksit madde taşıyan sebze konservelerinden meydana geliyor. Konserve hazırlarken sebzelere uyarı etmemiz gerekiyor. Meyve ve sebzelerimizin taze ve küflenmiş olmaması gerekiyor. Bunları temizleyip parçaladıktan sonra icabında pişirme işlemi yapılmalıdır. Pişirme işleminin ardındaki konulacak sırça kaplar ve kapakları denetleme edilerek saklama koşullarına tarafından hazırlanmalıdır. Konserveyi açtıktan daha sonra da uzun süre açık kalmamalıdır. Gün içinde yoksa birkaç gün içerisinde tüketilmelidir. Çünkü bakteri üremesi fazlaca oluşmaktadır” dedi.

Konserve yaparken ve alırken kapağa uyarı

Oluşan bakterinin konservede bombe meydana getirdiğini gösteren Diyetisyen Canlı, “Clostridium Botulinum dediğimiz bir bakteri var ve bu konservelerin baş düşmanıdır. Bunlar konservelerde fazlaca üreyebiliyorlar ve konservede bombe şeklinde oluştuğu gözlemlenebiliyor. Özellikle satın alırken veya evde yaptığınız konserveleri kapak kısımlarına bakmamız gerekiyor. Bombe varsa elbette tüketmemeliyiz, bu bakteri oluştuğunun işaretidir. Bunu tüketirsek zehirlenme zaruri olacaktır” diye konuştu.

“Evde yapılan konservelerde kapağın şişmemesi gerekiyor”

Zehirlenmenin çeşitli belirtileri olduğunu vurgulayan Canlı, “12 ile 36 saat arasında bağırsak fonksiyonlarında bozulmalar ve kusmalar gerçekleşebilir. Bu durumda hastaneye müracaat etmek gerekiyor. Bunun sebebi de Clostridium Botulinum denilen bakteriden kaynaklıdır. Evde yapılan konservelerde kapağın şişmemesine dikkat etmek gerekiyor. Kapağı açarken suyun fışkırmaması önemli. Konservenin kendine has kokusu ve tadında olduğu kontrol edilmelidir. Herhangi bir değişkenlik unsuru varsa konserve şüphesiz tüketilmemelidir. Botulinum denilen bakterinin ortadan kalkması için de 80 derecede 10 – 30 dakika arasında pişirilmesi gereklidir” ifadelerini kullandı.

Harun Basat