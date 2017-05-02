Uzmanlar güneş alerjisine karşı uyarıyor

Ezgi Yüce, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşları güneş alerjisine karşısında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Güneşten bilinçli bir şekilde korunmanın yollarını aktaran Uzman Dr. Ezgi Yüce, “Kış günlerini geride bıraktık artık yaz gelmeye başladı. Güneş ışınlarının kendini göstermesi ile birlikte, güneşin faydaları dek zararlarını da görmeye başladık. Bu aşamada güneşten bilinçli bir şekilde korunmak gerekiyor. Alt ama güneşte bulunacağız, D vitaminimizi alacağız ama bir taraftan da güneşin zararlı ışınlarından korunmamız gerekiyor. Güneşten korunma dediğimiz vakit ilk aşamada güneşten koruyucu kremlerle yapıyoruz biz bunu” dedi.

Güneş kremlerinin nasıl kullanılması gerektiğini konusunda da bilgi veren Dr. Yüce, “Güneşten korunmada güneş kremlerinin rolü çok büyük. Yalnız güneş kremi dendiği zaman ‘Bir defa sürelim çıkalım, ya da yalnızca tatilde sürelim’ hayır, o kadar değil. Güneş kremi fiilen yaz-kış kullanılması gereken bir şey. Bilhassa yazın güneşe çıkmadan yarım saat önce sürülmeli, sonra da uzun süre dışarıda kalacaksak 2-3 saatte bir tekrarlamamız gerekmekte. ‘Güneş kremini minik minik sürelim dıştan belirli olmasın’ bu da hatalı bir başvuru formu. O kapatıcı etkisini, fiziksel bariyer etkisini görebilmemiz için, yoğun bir şekilde 3 saatte bir tekrarlamamız gerekiyor” diye konuştu.

“10.00 ile 14.00 arasında mümkünse güneşte fazla kalmamamız gerekiyor”

Çocukların da güneşten korunması gerektiğine uyarı çeken Dr. Ulu, “Çocukları da kesin korumak gerekiyor. Çocuklarda bilhassa güneş alerjilerini daha çok görüyoruz. Çocukluk çağında oluşan güneş yanıkları, ileride cilt kanseri riskini arttırabiliyor. O yüzden özellikle çocuklarda 6 aydan sonradan koruma sağlamamız gerekiyor. Peki, güneş koruma kremi tek başına yetiyor mu? Hayır, ne yazık ki yetmiyor. Böyle bir durumda özellikle saat 10.00 ile 14.00 arasında yani güneşin en yoğun olduğu dönemlerde mümkünse güneşte çok kalmamamız gerekiyor. Gölge alanları seçim etmemiz gerekiyor. Icabında şapka, güneş gözlüğü gibi ekstra koruyucularla azıcık daha korunmaya uyarı etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Güneş lekelerinin artma sebeplerinden de bahseden Dr. Ezgi Yüce, “Güneş alerjisi dediğimiz şey deride bir çeşitlilik güneşin yoğun ışınlarıyla etkisiyle oluşan kaşıntı, kabarma, kızarma, kızarıklıklar biçiminde kendini gösterir. Birey güneşe çıktığında böyle bir şeyden yakınır, 15-20 dakika daha sonra gölge bir alana geçtiğinde bu şikayetleri kendiliğinden geriler. Bazen uzun vakit devam ederse ilaçlarla çare gerekiyor. Bunlardan korunmak için daha çok biz de güneşten korunmanın yollarını anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü ilk aşamada hasta fazla bir şey ayrım edemese bile ilerleyen yıllarda güneşin zararlı etkileri ortaya çıkmaya başlıyor. Ne kadar iyi korunursak ileriki yıllarda bu etkileri de kendi vücudumuzda, cildimizde pek azaltmış oluruz” dedi.

“Çağımızın en büyük sorunlarından biri genç yaşta başlayan güneş lekeleri”

Dr. Ulu, çağın en büyük sorunlarından birinin de özellikle genç yaşlarda başlayan güneş lekeleri olduğunu belirterek, “Gerçekten bir sürü hastamızın kabusu şeklindeler. İşte ‘kışın azalıyor yazın daha da artıyor’ biçiminde doğrusu yazın daha fazla artmasının sebebi bir şekilde bizim optimal koruma sağlayamamamız. Optimal korumayla biz bunu en aza indirgeriz. Baktık olmuyor, lekeler artmaya yatkın geriletemiyoruz, o süre lekeler için de tedaviler düzenliyoruz. Önce medikal tedaviler veriyoruz. Medikal tedavilerin eksik kaldığı yerlerde dermokozmetik uygulamalar yapıyoruz. derhal teknoloji bu konuda fazla gelişti. Dağıtılmış lazer uygulamaları ya da PRP dediğimiz kendi kanımızdan elde ettiğimiz plazma ile lekelerde bariz bir miktarda açılma görebiliyoruz. Bu netice hem bizleri çok mutlu ediyor ayrıca de hastaları çok mutlu ediyor. Geriye yalnızca güneşten başarılı bir şekilde korunmaları ve lekelerin tekrarlamaması kalıyor” biçiminde konuştu.