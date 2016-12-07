Uzmanlar, kadınların menopoz dönemine dikkat etmeleri uyarısında bulundu

Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd. Doç. Dr. Jule Esen kadınlardaki menopoz dönemini ve bu dönemde uyarı etmeleri gereken noktaları anlatarak toplumun yüzde 20’sinin menopozlu kadınların oluşturduğunu söyledi.

Kadınların hayat süresinin 62’den 80’e çıktığını anlatan Yrd. Doç. Dr. Jule Esen, menopozun genelde 45 ile 50’li yaşlarda göründüğünü ve bayan yaşamının 1/3’ünün menopozdan sonraki dönemde menopozun getirdiği sorunlarla geçtiğini anlattı. Menopozdaki kadınların toplumun yüzde 20’sini oluşturduğunu dile getiren Dr. Esen, “Kadınların bu yıllarda daha dinç bir hayat sürebilmesi, yaşam kalitesi ve süresini arttırmaları için menopozal dönem bilinmeli ve beceriksiz olan hormonları yerine koyarak çare ve tedbirler alınmalıdır. Yaşlanma kaçınılmazdır, fakat sağlıklı hayat şekli, uyumlu hap kullanımı ve hastalıklardan korunma ile bu değişikliklerin hızı azaltılabilir ve önlenebilir. Çağımızda tedavinin en başarılısı koruyucu hekimliktir. böylece menopozun erken belirtileri olan, ateş basmaları ve terleme gibi belirtilerini çare etmenin yanı sıra, adet düzensizlikleri, fazla adet görme ya da gecikmelerini, uykusuzluk, asabiyet ve konsantrasyon bozukluklarını tamir etmek ve geç dönemdeki osteoporoz (kemik erimesi) ve kalp hastalıkları riskinden de korunmak, kırık riskinden ve kemik ağrılarından etkilenmeyi azaltmak hedeflenmektedir” dedi.

“Östrojen hormonu azaldığında yürek damar hastalıkları riski aratıyor”

Menopozdan önce kadınların erkeklere oranla yürek damar hastalıklarına yakalanma olasılıkları daha düşük olduğunu da vurgulayan Dr. Esen, “Östrojen (üreme dönemindeki kadınlarda, yumurtalıklar da üretilerek, salgılanan hormondur) hormonunun kadınları koruduğuna inanılıyor. Ama, kadınlar menopoza girince vücutlarında östrojen üretimi azalıp, yürek damar hastalıkları riski başlıyor ve her yıl katlanan bir çabuk artıyor. Kırk beş yaşında bir kadında bu risk dokuzda birken, altmış beşinde ikide bire çıkıyor. Kadınları korkutan bir haber de, her ne dek kalp damar hastalıklarına erkekler daha çok yakalanıyorsa da, bu hastalıklardan ölen bayan sayısının çok daha artı oluşu. Nedeni şu, yürek damar hastalığı sinsi yürek hastalığı olarak da adlandırılır. Menopozdaki kadınlar farkında olmadan yürek hastası olabilir, hatta kalp krizi bile geçirebilirler, bir takım krizlerde sancı olmayabilir. Diğerleri de sindirim güçlüğü, ülser ve ya, diğer sorunlara bağlanabilir. Üzerinde önemle durulacak faktörlerden biri de, histerektomi (rahmin alınması) ameliyatı olmuş veya geçirdiği ameliyattan nedeniyle menopoza girmiş kadınların yürek hastası olma riskinin olağanüstü boyutlarda arttığıdır. Bu kadınların yaşamlarının sonuna kadar yürek hastalığına yakalanma riski üç misli artar. Bu yüzden bilim adamları menopoz öncesi histerektomi ameliyatının yararlarını araştırıyorlar” biçiminde konuştu.

“Yüksek kolesterol ve dolu yağlarla gıda damar sertliğine davetiye çıkartıyor”

Çocuklukta başlayan ve ilerleyen damar sertliği en küçük bir zorlamada göğüste sızı ve solunum yetmezliği yaptığının da altını çizen Dr. Esen, “Damar sertliği, atenom plakaları diye adlandırılan koyu, sarımsı mum gibi bir maddenin damar duvarlarında birikip damarı tıkaması sonucu oluşur. Menopoz görmüş kadınların yaklaşık yarıdan fazlasının vefat nedeni damar sertliğiyle doğrudan benzer kalp hastalıkları olacaktır. Yüksek kolesterol ve dolu yağlı gıdalardan oluşan gıda biçimi bu hastalığın oluşumunda kayda değer bir etkendir” ifadelerini kullandı.

Beslenme ve kilo alımı

Yaş ilerledikçe metabolik faaliyetlerde yavaşlama olmasından nedeniyle beslenmenin artan bir şekilde yük taşıdığını da vurgulayan Dr. Esen, “Menopozda vücuttan kalsiyum atılımı hızlanır, kemik kütlesinde kayıp olur, bunun sonucunda kemikler zayıflar ve kırılma riski artar. Kolesterol dengesi kötüleşir, total kolesterol ve trigliseridlerde yükselme olur. Ivedi kilo alınır ve gövde yağ dağılımı basen ve kalçada yoğunlaşır. Bu durum besin tipinin değişmesini gerektirir. Kilo almamaya özen gösterilmeli, katı yağlar, nişasta içeren besinler ve kızartmalar diyetten çıkartılmalıdır. Kolesterolü bağlayan yüksek lifli besinler diyete eklenmelidir. Süt ve yoğurt tüketimi eksik yağlı olarak seçilmelidir. Kolesterol düşürücü posalı gıdalara yönelinmelidir baklagiller, kepekli ekmek gibi. Günde 3 porsiyon meyve ve 5 çeşit sebze yenmelidir. Besinler eksik az çoğu kez yenmelidir. Eksik tuzlu gıdalar seçim edilmelidir. Tavuk ve balık seçim edilmelidir. Yemekler daha çok fırında, ızgarada ya da eksik suda haşlanarak pişirilmelidir. Kolesterolden varlıklı sakatatlar, pastırma, mayonez, şekerli tatlılar, krema yenmemelidir. Su tüketimi artırılmalıdır minimum 1,5 litre su içilmelidir. Öğün sayısı sık ve eksik miktarda olmalıdır. Kalsiyum alımı bin miligram/gündür. Kalsiyum öğünlerle beraber alınmalıdır. D vitamini ihtiyacından nedeniyle 400-800’ü D vitamin kalsiyum ile alınmalıdır. Nehir, kahve, sigara bırakılmalıdır” biçiminde konuştu.