Uzmanlar yayıncılığı ve telif haklarını masaya yatırdı

ANKARA (AA) – Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Bakanlığımızın, etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir telif hakları sisteminin işleyişini sağlamaya yönelik faaliyetleri artarak sürecektir." dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Radyo ve Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) iş birliğinde, "Üniversiteler Arası İletişim Fikirleri Yarışması: Aklıma Bir Fikir Geldi" etkinliği kapsamında "Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif" konulu panel düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Yavuz, fakültenin konferans salonunda düzenlenen panelin açılışında yaptığı konuşmada, bakanlığın, korsan yayınla mücadeleye ilişkin faaliyetlerinin büyük kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Yavuz, RATEM'in girişimleriyle 2009'da başlatılan ve bu yıl on birincisi gerçekleştirilen "Aklıma Bir Fikir Geldi" etkinlikleri dizisinin, fikri hak ihlallerinin önlenmesinde büyük bir boşluğu doldurduğunu vurguladı.

Bakanlıkça zengin içeriği ile korsanla mücadele ve fikri mülkiyetin korunması konularında farkındalığın arttırılmasına katkı sağlayan projenin kesintisiz desteklendiğini belirten Yavuz, şöyle devam etti:

"Üniversite öğrencilerimizin katılımıyla televizyon, radyo, gazete-dergi ve yeni medya olmak üzere dört kategoride düzenlenen iletişim fikirleri yarışması, bu alanda genç zihinlerin parlak fikirlerini ifade edebilecekleri bir platform niteliğindedir. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizin özgün fikirlerini böyle nitelikli projelerde değerlendirmelerini bakanlık olarak çok önemsediğimizi belirtmeliyim."

Bakanlığın 2017'de kurulan Telif Hakları Eğitim Merkezinin kamu kurumları, yargı mensupları ve meslek birlikleri için telif hakları konusunda temel ve ileri düzeyde eğitimler verdiğini anımsatan Yavuz, "Bakanlığımızın, etkin, yaygın ve toplumca benimsenmiş bir telif hakları sisteminin işleyişini sağlamaya yönelik faaliyetleri artarak sürecektir." ifadesini kullandı.

– "Kamuya akademik danışmanlık veren bir üniversite olmak istiyoruz"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin de üniversitenin köklü gelenek üzerine inşa edilerek, yeni bir kurumsal kimlik ile ortaya çıkartıldığını aktardı.

Üniversitenin sosyal bilimler ve sanat alanında önemli akademik çalışmalara imza atmak istediğine dikkati çeken Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'deki üniversite paradigmasında icat çıkartmak hedefiyle yola çıktık. Biz icat çıkartacağız. Türkiye'de, akademide var olan eleştirileri ortadan kaldıracak, paradigmayı dönüştürecek bir çaba içerisindeyiz. Kendi alanımızla ilgili ürettiğimiz akademik bilginin, bu ülkenin siyasi ve idari karar alan insanlar tarafından kullanılabilmesini temin etmek üzere kamu ile ortak çalışma yapmak istiyoruz. Kamuya akademik danışmanlık veren bir üniversite olmak istiyoruz."

Tekin, intihalin herkesi ilgilendiren bir konu olduğuna işaret ederek, "Türkiye'de çok yaygın bir fikri mülkiyet hırsızlığı söz konusu. Yapılacak çalışmalarla Türkiye'de bu suçun azalmasına destek olmak istiyoruz. Bu suçun önlenmesini istiyorsak, bu suçu işlememeye başlayacağız. Tez ya da makale yazdığımızda bu suçu işlememeye karar verirsek görevimizi yerine getirmiş olacağız." diye konuştu.

– "Hak sahiplerine haklarını teslim etmek gerekir"

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ise RATEM ve diğer meslek örgütlerinin telif haklarının geliştirilmesi ve korunması konusunda büyük mücadeleler verdiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin içerik üreten ülkeler arasında önemli bir yeri olduğunu, bunun sektördeki büyümeyi beraberinde getirdiğini ifade eden Avşar, şunları kaydetti:

"İçerik üretiminin nitelikli gelişmesi ve sürekli pazar içerisinde Türkiye'nin yerinin olması, ancak fikri haklar konusunda sahip olacağımız hassasiyet derecesi ile ortaya çıkar. Pahalı, emek isteyen, kreatif düşünceyi gerektiren pek çok aşamadan sonra bizlere intikal eden eserlerin hak sahiplerine haklarını teslim etmek gerekir. Hakkın teslim edilmediği bir yerde sürekliliği sağlamak, yeniliğe ulaşmak ve sektörel büyümeyi sağlamak asla mümkün olmaz."

Türkiye'nin en eski iletişim fakültelerinden birisi olduklarını, mezunlarının iş bulma olanaklarının yükseldiğini aktaran Avşar, "Aklıma Bir Fikir Geldi Yarışması"nda geçen yılın ödülünü yine fakültenin öğrencilerinin aldığını hatırlattı.

Yargıtay 19'uncu Ceza Dairesi Başkanı Ramazan Özkepir, UNESCO Türkiye Milli Komisyon Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy da birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı ve Telif konusunda panel düzenlendi.