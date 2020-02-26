Uzun kış gecelerinin eğlencesi: “Köy Odası Muhabbet Geceleri”

ANKARA (AA) – HÜSEYİN YİĞİNER – Ankara'nın Çubuk ilçesinde vatandaşlar, toplandıkları köy konağında "Köy Odası Muhabbet Geceleri" etkinliğinde oynadıkları çeşitli oyunlar ve yaptıkları sohbetlerle uzun kış gecelerini eğlenceye dönüştürüyor.

İlçe merkezine 7 kilometre mesafedeki Tahtayazı Mahallesi'nde, Tahtayazı Mahallesi Kalkınma Güzelleştirme Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneğince organize edilen etkinlikte, "Köy Odası Muhabbet Geceleri" geleneği yaşatılıyor.

Mahalledeki köy konağında haftanın belirli günleri yatsı namazından sonra toplanan vatandaşlar, tahta kaşıklarla Ankara havası ile "tura", "arı" ve "tabur vur tabur dur" isimli yöresel oyunları oynuyor.

Etkinliğe katılanlara hazırlanan gözleme ve börek ikram ediliyor.

Mahallenin yaşlılarının da katıldığı etkinliklerde mahalli sanatçılar türküler söylüyor, çeşitli çekilişler yapılarak hediyeler dağıtılıyor.

Çubuk Dernekler Federasyonu Başkanı Fuat Tuyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, günümüzde gençler ve yaşlıları bir araya getirmenin, kuşaklar arasındaki bağları güçlendirmenin önemli olduğunu söyledi.

Gençlerin, ülkenin geleceği olduğunu anlatan Tuyan, "Bizim yolumuzdan devam ediyorlar. Bu çocuklar yarınların yöneticileri, muhtarları, dernek başkanları olacaklar. Edep, adap öğrenerek kültürümüzü yaşatıyorlar. Biz bu gençlerimize teşekkür ediyoruz ve onlarla gurur duyuyoruz." dedi.

Tuyan, gençlerin yaşlılardan yaşlıların da gençlerden öğreneceği birçok şey bulunduğunu belirtti.

Derneğin gençlik kolları başkanı Hidayet Veli de etkinlikte hoş bir ortamda gençlerle yaşlıları bir araya getirdiklerini anlattı.

Milli ve manevi değerlerin korunması noktasında bilgi alışverişinde bulunduklarını vurgulayan Veli, "Gençlerimizi son yıllarda artan sosyal medya, internet ve bağımlılık gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak amacıyla köy odasında bir araya getirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizi eskiden olduğu gibi daha çok vatanını, milletini, mahallesini seven gençler haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.