Vakıf Katılım'ın Konya Şubesi hizmete açıldı

KONYA (AA) – Katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vakıf Katılım, Konya Şubesi’nin açılışını gerçekleştirdi.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Şükran Mahallesi’ndeki açılışta, katılım bankacılığının Türkiye’de kamu yatırımları ile yeni bir boyut kazandığını söyledi.

Yeni bir katılım bankası olarak ilk etapta hızla şubeleşmek ve olabildiğince çok müşteriye temas etmek için çalıştıklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

“Belki sektörün en genç oyuncusuyuz ama yüzyıllara dayanan vakıf kültürü, kurucumuz Vakıflar Genel Müdürlüğünün geçmiş bankacılık/katılım bankacılığı tecrübeleri ve kamu desteği doğrultusunda hızlı bir büyüme süreci geçireceğimizi öngörüyoruz. Kısa bir süre içerisinde 19 şube açarak coğrafi olarak ülkemizin önemli bir kısmına eriştik. Şubeleşme çalışmalarımızı sürdürerek 2016 sonunda en az 30 şubeye ve yaklaşık 500 çalışan sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Şube açtığımız bölgelerde halkımızın yoğun ilgisiyle karşılaşıyoruz. Gösterilen bu teveccüh, çalışma azmimizi ve inancımızı daha da güçlendiriyor.”

– “Amacımız sektörü büyütmek”

Göktaş, üretimi, ticareti ve dolayısıyla ekonomik büyümeyi destekleyen bir model olan katılım bankacılığının bankacılık sektöründen aldığı pay büyüdükçe, ülke ekonomisine olan katkısının da büyüyeceğini ifade etti.

“Vakıf Katılım olarak vizyonumuzu ‘katılım bankacılığında referans kurum olmak’ şeklinde belirledik.” diyen Göktaş, şöyle devam etti:

“Bu vizyon kapsamında öncelikli amacımız sektörü büyütmek, hem yurt içi hem de yurt dışında daha fazla fonu sisteme dahil etmektir. Sektörle birlikte büyüme hedefimiz kapsamında, katılım bankacılığında pazar payımızın 2018 yılında yüzde 10’lar seviyesine çıkmasını ve 2023’te sektör liderliğini bize getirecek seviyeye ulaşmasını bekliyoruz. Konya gerek tarım gerekse ticaret alanında Türkiye’de katma değer üreten önemli şehirler arasında yer alıyor. Vakıf Katılım olarak çıktığımız bu yolda ülkemize ekonomik olarak büyük katkılar yapan Konya’nın yanında olacak ve bölgenin kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunacak projelere destek vereceğiz.”

Açılışa, Konya Vali Yardımcısı Hasan Karakaş, Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Üyesi Ercüment Özbek, Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı İrfan Şavik ve Konya Şube Müdürü Atanur Pala katıldı.