Vali Akın, kentteki okul yatırımlarını inceledi
KIRŞEHİR (AA) – Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni eğitim dönemi öncesi kentteki okul yatırımlarını yerinde inceledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre Akın, eğitim öğretime devam edilen bazı okullardaki tadilatları ve yeni yapılacak okul yatırımlarını inceleyerek, sorumlu personelden bilgi aldı.
Kırşehir Sosyal Bilimler, Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip ile Mehmet Akif Ersoy Liselerini, Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulları, Mesleki Eğitim Merkezi inşaatlarını ziyaretlerinin ardından konuşan Akın, kentteki okul binalarının her zaman iyi kaliteye sahip olmaları gerektiğini vurguladı.
Akın, "Önümüzdeki dönem eğitim hayatına başlayacak olan Sosyal Bilimler Lisesi bitmek üzere ve gerçekten çok güzel, kullanışlı bir eğitim yuvası olmuş. Okullarımızın inşaatlarını yeni eğitim öğretim dönemi öncesi inceliyoruz. Binalarda eksik ve sorun oluşmasını istemiyoruz. Eğitimde marka kent olan Kırşehir’de çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Bizler idareci olarak çocuklarımızın her zaman iyi bir eğitim almaları için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.
Okul yatırımları incelemelerinde Vali Akın'a İl Milli Eğitim Müdürü Şevket Karadeniz de eşlik etti.
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