Vali Aktaş, çipli kimlik kartı için başvuruda bulundu

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, yeni kimlik kartı için müracaatta bulundu.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü binasını ziyaret eden Vali Aktaş, Müdür Ahmet Antep’ten çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Yeni kimlik kartını almak amacıyla gerekli işlemleri tamamlayarak başvuruda bulunan Aktaş, “Birçok kişisel bilgimizi güvenli şekilde içinde barındıracak olan yeni kimlik kartıyla, nüfus cüzdanına bağlı sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Bu çalışmayla vatandaşlarımız kimlik bilgilerinin korunması adına yüksek güvenlikli kimlik kartlarına kavuşacak.” dedi.

Aktaş, buradaki personel ve yeni kimlik kartı için müracaata gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti.