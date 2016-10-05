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Vali Aktaş huzurevini ziyaret etti

05 Ekim 2016 Çarşamba, 10:25
Vali Aktaş huzurevini ziyaret etti

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NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Hacıbektaş ilçesinde bulunan Rıfat Kartal Huzurevi’ni, ailesiyle birlikte ziyaret etti.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenerek sohbet eden Aktaş, durumları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Huzurevinde kalan yaşlıları mutlu görmekten dolayı memnuniyetini dile getiren Aktaş, “Huzurevinde kalan büyüklerimizi mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Sizler bizim annemiz, babamızsınız. Bizler de sizin birer evladınız sayılırız. Sizleri sevip, hürmet etmezsek sizlere olan görevimizi yerine getirmemiş oluruz. Sizlerin rahat bir hayat sürdürebilmeniz için çalışmalarımız devam etmektedir.” diye konuştu.

Nevşehir Nevşehir Valisi İlhami Aktaş

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