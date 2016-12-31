Vali Aktaş ve milletvekili Açıkgöz'ün yeni yıl ziyaretleri

NEVŞEHİR (AA) – Nevşehir Valisi İlhan Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile Şehit İsmail Arslan Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, nöbetçi polislerin yeni yılını kutladı.

Programa, Nevşehir Devlet Hastanesinden başlayan Aktaş ve Açıkgöz, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları Bölge Şefliğinde nöbetçi personeli görev yerlerinde ziyaret etti.

Daha sonra polis karakoluna gelen ikiliyi burada Nevşehir Emniyet Müdürü Mehmet Artunay ve nöbetçi emniyet personeli karşıladı.

Aktaş ve Açıkgöz, emniyet mensuplarının yeni yılını kutlayarak bir süre sohbet etti.

