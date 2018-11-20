Vali Ayhan, kamu yatırımlarını inceledi

SİVAS (AA) – Vali Salih Ayhan, Sivas'ta yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Ayhan, çağrı merkezinin işleyiş ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından binayı gezen ve ziyareti sırasında çağrılardan birine cevap veren Ayhan, vatandaşın talebini dinleyerek ilgili kurumlara aktarılmasını sağladı.

Ayhan, daha sonra inşaat çalışmaları devam eden AFAD İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Sivas'ın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanacağını aktaran Ayhan, "Bu binamız ülke genelinde birçok ilde olmayan bir bina. Hem 112, hem Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hem de GAMER'in bir noktada toplanması güzel oldu. Bu binanın yapılmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlimiz güzel hizmetleri hak ediyor. Kamu hizmetlerinin toplumun tüm derinliklerinde nüfus etmesi son derece önemli.'' ifadesini kullandı.

Ayhan, daha sonra organize sanayi bölgesine geçerek, OSB yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Toplantının ardından fabrikaları da gezen Ayhan, işletmelerin faaliyetleri hakkında firma yöneticilerinden bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.