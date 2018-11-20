Vali Ayhan, kamu yatırımlarını inceledi
SİVAS (AA) – Vali Salih Ayhan, Sivas'ta yapımı devam eden kamu yatırımlarını inceledi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret eden Ayhan, çağrı merkezinin işleyiş ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Ardından binayı gezen ve ziyareti sırasında çağrılardan birine cevap veren Ayhan, vatandaşın talebini dinleyerek ilgili kurumlara aktarılmasını sağladı.
Ayhan, daha sonra inşaat çalışmaları devam eden AFAD İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.
Sivas'ın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanacağını aktaran Ayhan, "Bu binamız ülke genelinde birçok ilde olmayan bir bina. Hem 112, hem Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi hem de GAMER'in bir noktada toplanması güzel oldu. Bu binanın yapılmasında emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. İlimiz güzel hizmetleri hak ediyor. Kamu hizmetlerinin toplumun tüm derinliklerinde nüfus etmesi son derece önemli.'' ifadesini kullandı.
Ayhan, daha sonra organize sanayi bölgesine geçerek, OSB yönetim kurulu toplantısına katıldı.
Toplantının ardından fabrikaları da gezen Ayhan, işletmelerin faaliyetleri hakkında firma yöneticilerinden bilgi aldı ve işçilerle sohbet etti.
-
Ortaokul öğrencileri, hadisleri mozaiklere taşıdı
-
Vali Akın'dan AA Kırşehir Bürosu'na ziyaret
-
Kırşehir'de Mevlid-i Nebi Hat ve Tezhip Sergisi açıldı
-
Şairler AEÜ'nin düzenlediği etkinliğinde buluştu
-
Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri
-
“Soğan fiyatları düşüş eğilimine girdi”
YORUM BIRAK
YORUMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
-
01
ÇUMRA’DAN KONYA’YA KÜLTÜR GEZİSİÇumra Belediyesi’nin 2014 yılında başlattığı “40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileri” devam ediyor. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Çumra Belediye Başkanı Dr.Mehmet Oğuz, gençlere yönelik projeleri olduğunu anlattı. Oğuz, “Bu projelerimizden biri de lise düzeyi ve 12. lifeproof iphone 7 phone cases sınıf öğrencilerini öncelikli olarak kapsayan 40 Kardeş Eğitim ve Kültür Gezileriydi. iphone 7 […]
-
02
Sağlık Bakan Yardımcısı Öğütken:KONYA (AA) – Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken, organ bağışının yetersiz olması nedeniyle her yıl yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ögütken, Konya Şeker Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Torku) çalışanlarının organ bağışına vermiş olduğu katkı dolayısıyla düzenlenen ödül töreninde, Türkiye’de organ nakli çalışmalarının verimliliğini arttırmak amacıyla 2000’li yılların başlarında bakanlığın koordinasyonu ve […]
-
03
Konya-Antalya yolunda ulaşıma kar engeliİç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya yolunda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ulaşım güçlükle sağlanabildi.
-
04
Spor Toto Süper LigSpor Toto Süper Lig’in 22.
-
05
İlk yardım eğitimi neleri kapsarKazalar, insanın önüne geçemediği doğal olaylardır. Bunlar, bazen afet, bazen doğa kaynaklı olaylardır ve bazen de insanın sebebiyet verdiği olaylar olabilmektedir. Yangın, afet, sel, deprem gibi doğa olayları karşısında insanın yapabileceği en önemli şey, öncesinden tedbir almaktır, bu tip olaylar öncesinden haber alınabilecek durumlar olmadığı için öncesinde önlem almak bir anlamda daha az kayıp ile […]