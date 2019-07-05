Vali Ayhan “Tercih Danışmanlık Bürosunu” ziyaret etti

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) başarılı olan öğrencilerin tercihlerinde yardım sağlayacak "Öğrenci Tercih Danışmanlık Bürosunu" ziyaret etti.

İnönü Bulvarı Kale Camisi yanında kurulan büroyu ziyaret eden Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ayhan burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin doğru tercih yapmaları açasından açılan büronun önemli olduğunu söyledi. Öğrencilere başarı dileyen Ayhan, "Büromuzda hem LGS, hem de YKS'de başarılı olan ve puanları uygun olan çocuklara teknik danışmanlık yapılacak." dedi.

Öğrencilerin doğru tercih yapması açısından büronun önemine değinen Ayhan, "Özellikle köylerde rehberlik konusundan yoksun olan öğrencilerimizin faydalanmaları konusunda önemli bir destek." diye konuştu.

Ayhan çalışmalarından dolayı Savaşçı'ya teşekkür etti.