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Vali Ayhan ve milletvekili Yılmaz, yaralı uzman çavuşu ziyaret etti

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  • Vali Ayhan ve milletvekili Yılmaz, yaralı uzman çavuşu ziyaret etti
Genel - 18 Eylül 2019 09:15 A A

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda yaralanan uzman çavuş Murat Atalay'ı (28) baba ocağında ziyaret etti.

Ayhan ve Yılmaz, Kızılcakışla köyünde tedavisi süren Atalay'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Atalay ile bir süre sohbet eden Yılmaz, "Allah korumuş, Allah afiyet versin" dedi.

Vali Ayhan da uzman çavuş Atalay'a "Milli Mücadelede Sivas 108. Gün" adlı kitabı hediye etti.

Ziyarette, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da hazır bulundu.

Genel - 09:15 A A
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