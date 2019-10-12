Vali Ayhan, Zara ilçesinde incelemede bulundu

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Zara ilçesinde incelemelerde bulundu.

İlk olarak Zara Kaymakamlığını ziyaret eden Ayhan, Kaymakam Mehmet Sayın'dan ilçe hakkında brifing aldı. Daha sonra Zara Belediyesine geçen Ayhan'a, Belediye Başkanı Fatih Çelik, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Şehit Piyade Er Çetin Doğan'ın babası Haydar Doğan'ın evine konuk olan Ayhan, ziyaretin ardından Mehmet Habib Soluk Eğitim Kampüsünde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "Duvarsız Okul Projesi" kapsamında amfi tiyatroda yaklaşık 700 öğrenci ile bir araya geldi.

Türkiye'de pilot bölge olarak Sivas'ta başlatılan "Duvarsız Okul Projesi"nde öğrencilere tavsiyelerde bulunan Ayhan, şunları kaydetti:

"Şimdiki gençliği takdir ve tebrik ediyorum. Bana bu alandan bir öğrencimiz mesaj atmış; 'sayın valim hadi acele et, hızlı gel' diye. Ben de 'Hangi konuda?' dedim. 'Seni kampüste bekliyoruz hadi acele et.' Buradan bir başka öğrencimiz tarafından bir mesaj daha geldi 'Valim sıcaktan kavruluyoruz, seni bekliyoruz' diye. Bu mesajlar hoşuma gitti, çünkü öz güveni yüksek gençlik. Biz eskiden makamların yanından, önünden geçemezdik. Ama şimdi sorguluyoruz, talimat da veriyoruz. Biz sizden talimat almaktan mutluyuz. Makamların, mevkilerin birer hizmet makamı olduğu bilinci içerisinde gençlik, bu çağı sorguluyor. Z kuşağı sorguluyor şimdi, Z kuşağı araştırıyor, Z kuşağı meraklı şimdi. Dolayısıyla valisi de belediye başkanı da kaymakamı da müdürü de bunların varlığı sizlersiniz. Sizler var olduğunuz için biler varız. Bizlerin temel görevi sizlere hizmet etmektir."

Konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını cevaplayan Ayhan, daha sonra Anadolu Lisesi Kütüphane Salonu'nda okul müdürleri ve okul aile birliği temsilcileri ile toplantı yaptı.

İlçedeki eğitim durumu ve yapılması gereken çalışmaların değerlendirildiği toplantı sonrası Vali Salih Ayhan ve beraberindeki heyet, Zara Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.