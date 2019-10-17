Vali Ayhan'dan alabalık üretim tesisine ziyaret

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesinde alabalık ve somon üretimi yapan tesisi ziyaret etti.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Çamlıgöze Baraj Gölü'nde kafeste alabalık üretimi yapılan tesisi gezen Ayhan, işletme sahibi Alper Sermet’ten bilgi aldı.

Tekneyle göldeki kafeslerde incelemelerde bulunan Ayhan, balıklara yem attı.

Alabalık tesisinin Sivas’ın gurur kaynağı olduğunu söyleyen Ayhan, "Böyle bir tesisi kazandırmasından dolayı işletme sahibine teşekkür ediyorum. Gurur duyacağız, Türkiye’nin üretim kabiliyetini kabartacak güzel bir tesis olmuş." dedi.

Tesisin Türkiye'nin en büyük alabalık tesisi olduğunu belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Yekpare üretim yeri olarak büyüklük açısından Türkiye'nin en büyük tesisi. Belki başka yerler lokal olarak birleştirildiğinde daha büyük tesisler olabilir ama yekpare barajın ortasında tesis olarak burası Türkiye'nin en büyük alabalık tesisi olması gurur verici. Doğal ortamda modern imkanları kullanarak üretim yaparak vatandaşa bu hizmeti sunması güzel bir çalışma. 100 kişiye istihdam sağlaması ve sürekli kapasitesini artırması ise ayrı güzel bir çalışma. Buradan Karadeniz bölgesine balık satması ise işin ayrı bir ilginç tarafı. Demekki ilimizin her tarafında ayrı bir güzellik var."

Türk somonunun da buradaki tesislerde üretildiğini aktaran Ayhan, "Artık Norveç somunundan kurtulmamız lazım. Türk somon balığının ülkemizin her yerinde kullanılması gerekir, Norveç somonu istemiyoruz.” diye konuştu.

Tesis sahibi Alper Sermet ise tesislerinin 4 bin 250 ton kapasiteli olduğunu dile getirerek, “Yıllık bin 500 ile 2 bin ton arasında alabalığı Karadeniz bölgesine satmaktayız. Geriye kalanı ise yurt dışına ihraç ediyoruz. Kendi yemimizi kendimiz üretiyoruz. Karadeniz bölgesinde yetiştirilen Türk somonunun başlangıç yeri bu tesis. Burada yetiştirilen alabalıklar, Karadeniz bölgesine transfer edilerek burada Türk somunu olarak yetiştirildikten sonra yurt dışına satılmaktadır.” dedi.