Vali Ayhan'dan, Ulaş ilçesine ziyaret
SİVAS (AA) – Sivas Valisi Salih Ayhan, Ulaş ilçesinde incelemelerde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Esentepe Mahallesi çıkışındaki kullanılmayan yolda incelemelerde bulunan Ayhan, Tecer Dağı'ndan mıcır taşıyan ağır tonajlı araçların bu yolu kullanması için çalışma başlatılması talimatını verdi.
Daha sonra Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey'i makamında ziyaret ederek ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi alana Ayhan, ardından rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Kore gazisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ulaş Çok Programı Anadolu Lisesi Kütüphanesi'nde okul müdürleri ile de toplantı düzenleyen Ayhan, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının bereketli, sağlıklı ve başarılı olmasını diledi.
Ayhan, Ulaş ilçesinin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınavı'nda dereceye girmesinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül ve okul müdürlerini tebrik etti.
Eğitimcilerin yeniliklere açık olması halinde başarının geleceğini belirten Ayhan, "2023'e doğru eğitimde değişim ve dönüşüm kapsamında seferberlik ilan ettik. Bütün çocuklarımıza dokunacağız, bütün velileri sisteme katacağız ve okul içerisinde büyük bir uyum olacak, duygu kopukluğu olmayacak." dedi.
Başarının ekip işi olduğunu dile getiren Vali Ayhan, "İyi bir ekip olursa başarısız olmamız mümkün değil. Cenabı Allah hiç kimsenin emeğini zayi eylemesin. En öncelikli işimiz eğitim olmalıdır, bu bağlamda okul müdürlerimizin çok büyük sorumlulukları var. Bu toprağın çocuklarının köklerinin sağlam olması, sağlam okumalarındandır." diye konuştu.
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