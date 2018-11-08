Vali Ayhan'ın okul ziyaretleri
SİVAS (AA) – Vali Salih Ayhan, Ülkü İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayhan, ziyarette çocuklarla bir süre sohbet etti.
Okuldaki öğretmenlerle de bir araya gelen Ayhan, amaçlarının nitelikli eğitim ve öğrenci olduğunu belirtti.
Sivas'ın eğitimde fiziki ve teknolojik alt yapı bakımından Türkiye'nin en iyi illerinden birisi olduğunu aktaran Ayhan, "İlimiz, eğitim açısından altın çağını yaşadı. Olabildiğince eğitime nitelik katmak, içerik kazandırmak, tüm eğitim camiası ile ortak dil oluşturmak en büyük gayemiz olacak. Dolayısıyla bu yolda beraber yürüyeceğiz. 9 bine yakın öğretmen ve idarecimiz var. Onlarla beraber Sivas eğitimini çok iyi yerlere taşıyacağız." ifadesini kullandı.
Ayhan ayrıca, eğitimde en büyük mesafeyi kat edecek ilin Sivas olacağını dile getirerek, "Buna inanıyorum ve iddia ediyorum. Özgün ve çok iyi projelerle çocuklarımızın yüreğine dokunan, sosyal ve kültürel dünyasına katkı sağlayan, bilimsel gelişime açık birçok alanda çalışmalarımız olacak. Şu anda da belli bir noktaya geldik. Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimimiz çalışıyor. Sizlerde bizlere destek olun. Herkesin bulunduğu alanda eskisinden daha fazla gayret göstermesini özellikle istirham ediyorum. Öğretmen odasının havası, atmosferi, eğitimcilerimizin burada konuştukları benim için çok önemli." dedi.
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