Vali Çakır, başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kadir Çakır, liselere geçiş sınavında bütün soruları doğru cevaplayıp tam puan alan öğrencileri ödüllendirdi.
Sınavda tam puan alan Akdağmadeni Atatürk İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Öykü Gökcen Ünlütürk ve Saraykent Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hatice Nur Kapan'ı makamında misafir eden Vali Çakır, öğrencileri tebrik etti.
Yozgat'ta eğitimdeki başarı seviyesindeki yükselişten dolayı milli eğitim camiasını, öğrenci ve velileri kutlayan Vali Çakır, "Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan LGS sonuçlarına göre, bir önceki yıl derslerin net ortalamaları bazında 50. sırada yer alan ilimiz, bu yıl yüzde 40'lık bir artışla 19 sıra yükselerek 31. sırada yerini alması bizleri mutlu etti." dedi.
Çakır, Yozgat'ta eğitimin hak ettiği yerlere gelmesi için milli eğitim camiasıyla birlikte gerekli çalışmaları hassasiyet içerisinde yürüttüklerini ifade ederek şunları söyledi:
"Yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini LGS'de elde edilen başarılarla topluyoruz. İnşallah Yozgat eğitim ve öğretimde daha güzel yerlerde olacaktır. Ben bu başarıları elde eden öğrencilerimizi, onlara destek olan öğretmenlerini, milli eğitim camiamızı ve her zaman çocuklarının yanında olan velilerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."
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