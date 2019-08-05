Vali Çakır, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
YOZGAT (AA) – Yozgat Valisi Kadir Çakır, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti.
Vali Çakır, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden Yozgat'ta tarım alanlarında çalışmak için gelen tarım işçilerine yaşadıkları çadırlarda ziyarette bulundu.
İşçilerle bir süre sohbet eden Vali Çakır, tarım işçilerinin sorunlarını dinledi.
Tarım işçilerinden Mehmet Almaz, bir ay önce Yozgat'a nohut ve mercimek hasadında çalışmak için geldiklerini belirterek, yerleştikleri Sorgun'un Bahadın beldesi çevresinde hasadın tamamlanmasından dolayı 3 gün sonra memleketlerine döneceklerini söyledi.
Almaz, Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü tarafından tarım işçileri için kurulan modern çadırlardan ve içerisinde tuvalet ve banyo bulunan konteynerden kendilerine de verilmesini istedi.
Vali Çakır da Yozgat'ın belirli bölgelerinde tarım işçileri için çadır kurulduğunu ifade ederek, "Bu yıl siz memleketinize döneceksiniz. İnşallah gelecek yıl Yozgat'a geldiğinizde elimizden gelen yardımı yaparız." dedi.
Vali Çakır, çadırlardan ayrılırken, çocuklara oyuncak hediye etti.
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Vali Çakır, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
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