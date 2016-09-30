Vali Canbolat, Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti

Konya Valisi Yakub Canbolat, Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Cemiyet binasında gerçekleştirilen ziyarete Vali Canbolat’ın yanı sıra Konya Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir, cemiyet üyeleri, lokal ve ulusal basın çalışanları katıldı.

Toplantıda konuşan Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir, Konya Gazeteciler Cemiyeti olarak, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun bünyesinde çalıştıklarını söyledi. Üyelerle birlikte çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Özdemir, “Cemiyet olarak 326 üyemiz var. 198 tane arkadaşımızın basın kartı ve basın kartı müracaatı olan var. Yani üyelerimizin hemencecik hepsi basın mensubu arkadaşlarımız” dedi.

Konya Gazeteciler Cemiyetine iadei ziyareti maksatlı geldiklerini kaydeden Vali Canbolat ise, Konya’nın Büyükşehir olmasından kaynaklanan, yoğun gündemde çalışan bir il olduğunu söyledi. Konya’nın 15 Temmuz’da yüzünün akıyla çıkan illerden bir tanesine olduğunu vurgulayan Vali Canbolat, “Konya idaresiyle, devletiyle, milletiyle 15 Temmuz akşamından itibaren sivil demokrasi anlayışı ile demokrasiyi yıkmaya çalışan insanlara karşı, örgüte aleyhinde, bu hain girişime karşısında, düşey duran ve bunu da sonuna kadar ortaya koyan bir toplum oldu. Bu noktada biz Konya halkamızdan müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

“Basın, devletinin yanında milletinin yanına durdu”

Basının sadece Konya’da değil, tüm Türkiye genelinde alçak teşebbüs karşı düşey durduğunu söyleyen Vali Canbolat, “Basın, devletinin yanında milletinin yanına durdu. Basın Speküle edilebilecek haberler de yapmadı. Dinç yürütülmesi gereken bir sürecin içinden geçiyoruz. Bu dönemde basınımızın gösterdiği hassasiyetten dolayı, Türkiye genelinde ve özelde de Konya basınımıza ben teşekkür ediyorum. İnşallah 15 Temmuz’un sendromu, sıkıntıları Konya’da hafif atlatılır. O Kadar atlatıldığı kanaatindeyim. Topluma can sıkıntısı yaratmayacak şekliyle doğal süreciyle bu işlerin hallolması noktasında çaba sarf ediyoruz. Alt ki bu hain örgütü Konya’mızdan da temizlenmesi ve topluma ve devlete zarar vermeyecek ayla getirilmesi bizim asli görevimizdir” biçiminde konuştu.