Ana Sayfa   >   Konya Haber   >   Vali Canbolat, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Vali Canbolat, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Derslik öğrencisi Seyit Mehmet Çelik’e devretti.İl Ulusal Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Şehit Erol Olçok İlkokulu Müdürü İbrahim Çürük, Sınıf Öğretmeni Mümine İlçeli, öğrenciler ve makama oturan Seyit Mehmet Çelik, Vali Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.Vali.

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:28

Benzer Konular

Taksim Meydanı’ndaki laleler koruma altında
Selendi’de deprem korkusu devam ediyor
Şişli’de 23 Nisan çocuk zinciri havadan görüntülendi

Derslik öğrencisi Seyit Mehmet Çelik’e devretti.

İl Ulusal Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Şehit Erol Olçok İlkokulu Müdürü İbrahim Çürük, Sınıf Öğretmeni Mümine İlçeli, öğrenciler ve makama oturan Seyit Mehmet Çelik, Vali Yakup Canbolat’ı makamında ziyaret etti.

Valilik koltuğuna oturan Seyit Mehmet Çelik yaptığı konuşmada, “Bu önemli günde valimin koltuğunu bir günlüğüne ödünç aldığım için fazla mutluyum. Sayın valim alçak kalkışmanın yapıldığı 15 Temmuz sürecinde, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmadaki gayretlerinizi takdir ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bir çocuk olarak son günlerde duyduğumuz, izlediğimiz haberlere çok üzülüyoruz. Kimyasal silahlarla katledilen, gaddarlık aşağıda olan kardeşlerimin en kısa zamanda mutlu ve sağlıklı her şeyden önemlisi güven altında yaşamasını diliyorum. Son olarak; ülkemdeki ve dünyadaki tüm çocuklar için barış, kardeşlik, huzur ve sevinç diliyorum. Bütün çocuklar kol kola gezsin, hoş günler biz çocukları beklesin” dedi.

Makamında öğrencilerle bir vakit sohbet eden Vali Yakup Canbolat’ın Seyit Mehmet Çelik’e ve öteki çocuklara çeşitli hediyeler vermesinin ardından temsili makam tayin töreni sona erdi.

Bilim Teknoloji borsa Döviz dünya ekonomi Finans Futbol güncel haberler Gündem haber haberler Hava Durumu iha Kültür Sanat Magazin Moda Müzik Politika sağlık sinema siyaset Son Dakika Haberleri spor Türkiye

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Konyaliyiz.Net - Konya İnternet - Cumradan.com