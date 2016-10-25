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Vali Canbolat'ın Ilgın ziyareti

25 Ekim 2016 Salı, 16:50
Vali Canbolat'ın Ilgın ziyareti

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KONYA (AA) – Vali Yakup Canbolat, Ilgın ilçesini ziyaret etti.

Vali Canbolat, Kaymakamlığı ziyaretinde, Kaymakam Yücel Gemici’den ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası toplantı salonunda hazır bulunan daire amirleri ile bir araya gelen Canbolat, daire amirlerinden kurumlar hakkında bilgi aldı. İlçede devam eden ve yapılması planlanan projeler hakkında Belediye Başkanı Mehmet Karahan, bir sunum gerçekleştirdi.

Vali Canbolat, toplantı sonrası, yenileme çalışmaları yapılan Ilgın Kaplıcaları Sahib Ata Hamamı’nda, restorasyon çalışması devam eden Ulu Cami’de ve Lala Mustafa Paşa Külliyesi’nde incelemelerde bulundu.

Ilgın Vali Yakup Canbolat ziyaret

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