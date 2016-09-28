Vali Canbolat'tan cemiyete ziyaret

KONYA (AA) – Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Cemiyetin binasında gerçekleşen ziyarette Vali Canbolat, Yönetim Kurulu Başkanı Sefa Özdemir’den cemiyetin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Canbolat, Konya Gazeteciler Cemiyetine iadeyi ziyarette bulunmak için geldiğini ifade ederek, Konya’nın yoğun gündemle çalışan bir il olduğunu söyledi.

FETÖ’nün 15 Temmuz’da hain darbe girişimine karşı Konya’nın dik duran bir şehir olduğuna dikkati çeken Canbolat, şöyle konuştu:

“Konya halkına bu anlamda teşekkür ediyorum. Basınımızda millet düşmanına karşı bir dik duruş sergileyerek vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıktı. Bizler bunlara sevindik. Basının önemini bir kez daha görmüş olduk. Ülkemizde bütün insanlar darbe girişimi karşısında dik duruşu önemlidir. Vatanına ve bayrağına sahip çıktığını içinde tekrar teşekkür ediyorum. 15 Temmuz sendromunu Konya’da hafif atlatıldı. Bunun içinde gayret sarf ediyoruz. Hain örgütü bertaraf etmek içinde elimizden geleni yapıyoruz.”

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir de Canbolat’ın ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Valimize göreve yeni başladığında kendilerini ziyaret ederek, Konya basınının sorunları hakkında bir dosya sunduk. Basının sorunlarıyla ilgilendiği ve bize gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Konya basını olarak birlikte çalışıyoruz. Ülkemizin sorunlarının takip edip, kamuoyuyla paylaşıyoruz. 15 Temmuz darbe girişimine karşı tepkimizi gösterdik. Bu girişim karşısında basın yayın kuruluşları olarak bir dik duruş sergiledik.” diye konuştu.