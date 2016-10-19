Vali Çelik Alpu ilçesini ziyeret etti

ESKİŞEHİR (AA) – Vali Azmi Çelik, Alpu ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çelik, ilçenin coğrafi konumu, eğitim ve sağlık durumu, sanayi gelişimi, asayişi ve nüfusu hakkında Kaymakam Mehmet Zahid Doğu’dan bilgi aldı.

Kaymakamlık Şeref Defteri’ni imzalayan Vali Çelik, ardından Kaymakam Doğu ile Belediye Başkanı Rafet Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

Belediyenin ilçede yaptığı faaliyetleri anlatan Demirtaş, “İlçemizde en önemli iş gücü tarım, orman ve hayvancılığa dayanmaktadır. 1955 yılında belediye teşkilatı kurulan Alpu’da, insanlar huzur içinde yaşamaktadır. İlçe halkımızın daha iyi bir ortamda hayatlarını sürdürmelerini sağlamak için biz de belediye olarak gece gündüz çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Belediye ziyaretinden sonra Vali Çelik ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesinin projesi olan Ulusal Raylı Sistemler Merkezi (URAYSİM) inşaat çalışmalarını yakından inceleyerek, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Çelik, URAYSİM projesinin Eskişehir ve Alpu ilçesine büyük katkı sağlayacağını anlatarak, proje tamamlandığında raylı araçların testlerinin burada yapılacağını kaydetti.

Milli yüksek hızlı tren üretim çalışmaları tamamlandığı zaman URAYSİM’in kıymetinin daha çok bilineceğini dile getiren Vali Çelik, proje bittiğinde hem ekonomik hem de istihdam anlamında bölgeye büyük hareketlilik geleceğini bildirdi.