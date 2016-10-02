Vali Çelik, Sarıcakaya Ticaret ve Emtia Panayırı'nı gezdi

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik, 58 yıldır süregelen Sarıcakaya Ticaret ve Emtia Panayırı’nı gezdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1958 yılından bugüne kadar geleneksel olarak devam eden panayırı gezen Vali Çelik, burada yaptığı konuşmada, Sarıcakaya bölgesinin tanıtımına büyük katkı sunan panayırın, hem vatandaşların bir araya gelmesini sağladığını hem de ticari anlamda yörenin kalkınmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Çelik, Türkiye’nin farklı bölgelerinden ilçeye gelerek ticaret yapan insanların bulunduğunu belirterek, milletçe birliğe beraberliğe ihtiyaç duyulan günlerde böyle güzel bir etkinliğin yapılmasının önemine değindi.

Sarıcakaya İlçe Belediye Başkanı Faruk Güler ise, panayırın Türkiye geneline iyi bir konuma gelmesi için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Daha sonra Vali Çelik, vatandaşlarla çay bahçesinde sohbet etti.

Vali Çelik’e ziyaretlerinde Sarıcakaya Kaymakamı Mubarek Agitoğlu da eşlik etti.