Vali Çelik'in “Sevgi Evleri”ni ziyareti

ESKİŞEHİR (AA) – Vali Azmi Çelik ve eşi Emel Çelik, “Sevgi Evleri” projesinde yaşamlarını sürdüren çocukları ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Sevgi Evleri” projesi kapsamında çocukları evlerinde ziyaret eden Vali Çelik ve eşi Emel Çelik, aile şefkati içerisinde hayatlarını devam ettiren çocukların, hem eğitim hem de sosyal faaliyet alanında daha başarılı olacaklarını söyledi.

Çocukların kendilerine bir emanet olduğunu belirten Vali Çelik, “Çocuklarımızın en iyi şekilde yetiştirilmeleri için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yavrularımızın iyi bir eğitim almaları, spor, müzik ve sanat gibi sosyal aktivitelerin içinde bulunmaları bizim için büyük önem arz etmektedir.

Çocuklarımıza özgüvenlerini kazandırmak, vatana ve millete faydalı birer insan olmalarını sağlamak devlet olarak bizim görevimizdir. Bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızın mutlu ve huzurlu bir şekilde yetişmesi en büyük dileğimizdir. Devletimize ve milletimize emanet edilmiş çocuklarımıza göstereceğimiz sevgi, onların yaşamlarına güzellikler katacaktır.” dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında Vali Çelik’e bilgi veren Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sultan Murat Aydın da, yaş ortalamalarına göre her evde 5 çocuğun ikamet ettiğini, böylelikle aynı yaş grubunda olan çocukların birbirlerinin derslerine de yardımcı olduğunu söyledi.

Vali ve eşi Emel Çelik sohbet ettiği çocuklara ziyaretin sonunda çeşitli hediyeler verdi.