Vali Çelik'ten Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliğine ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) – Vali Azmi Çelik, görevine yeni atanan Eskişehir Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Tunga Barçın’ı makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çelik ziyaretinde Barçın’dan Eskişehir’deki sağlık kurumları, hastanelerdeki mevcut durum, personel durumları ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, gelişen teknolojiyle sağlık alanında Türkiye’nin büyük bir değişim yaşadığını belirtti.

Eskişehir’deki hastanelerin vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verdiğini aktaran Çelik, “Eskişehir dışından ve hatta yurt dışından gelen hastalar da en kaliteli bir şekilde sağlık hizmetinden faydalanıyor. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Sağlık hizmetindeki kalitenin artmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.