Vali Çelik'ten ETİ Bor'a ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesindeki ETİ Bor Kırka Maden İşletmeleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, işletme müdürü Ersan Ayten’den çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik’e ziyaretinde Seyitgazi Kaymakamı Ertuğrul Avcı da eşlik etti.

Ayten, madencilik, kimya, metalurji, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet gösterdiklerini aktararak, yılda 1 milyon 624 bin ton bor üretim kapasitelerinin olduğunu vurguladı.

Vali Çelik, daha sonra işletme içerisindeki üretim tesislerini gezip, işletmeler arası kontrollerin yapıldığı sistem odasını inceledi.