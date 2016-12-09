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Vali Çelik'ten ETİ Bor'a ziyaret

09 Aralık 2016 Cuma, 12:05
Vali Çelik'ten ETİ Bor'a ziyaret

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ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesindeki ETİ Bor Kırka Maden İşletmeleri Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, işletme müdürü Ersan Ayten’den çalışmalar hakkında bilgi alan Çelik’e ziyaretinde Seyitgazi Kaymakamı Ertuğrul Avcı da eşlik etti.

Ayten, madencilik, kimya, metalurji, enerji ve lojistik alanlarında faaliyet gösterdiklerini aktararak, yılda 1 milyon 624 bin ton bor üretim kapasitelerinin olduğunu vurguladı.

Vali Çelik, daha sonra işletme içerisindeki üretim tesislerini gezip, işletmeler arası kontrollerin yapıldığı sistem odasını inceledi.

eskişehir Eskişehir Valisi Azmi Çelik Kırka Seyitgazi

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