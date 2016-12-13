Vali Çelik'ten kurumlara ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ile KOSGEB’İ ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven’i ziyaret eden Vali Çelik, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çelik daha sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Seraceddin Özcan’ı ziyaret etti.

KOSGEB’in faaliyetleri hakkında bilgi alan Çelik, ziyarette yaptığı konuşmada, KOBİ’lerin ve girişimcilerin desteklenmesinde KOSGEB’in önemli bir rolü olduğunu belirtti.