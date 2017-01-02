Vali Çelik'ten Ticaret İl Müdürlüğüne ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) – Vali Azmi Çelik, Ticaret İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Çelik, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bilinçli olan tüketicinin hakkını araması gerektiğini belirten Çelik, Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Tüketici Hakem Heyeti’nin önemine değindi.

Kentin gelişmesi ve kalkınması adına kurumlar arası işbirliği ve dayanışmanın önemli olduğunu ifade eden Çelik, gösterilen misafirperverlik için Kürkçü’ye teşekkür etti.