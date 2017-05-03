Vali Çelik'ten ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) – Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İl Kent Konseyi’ni ziyaret etti.

Konsey’den yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Kent Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy ve Genel Sekreter Ahmet Kapanoğlu ile görüşen Çelik, daha sonra çalışma grubu başkanlarıyla bir araya geldi.

Vali Çelik, Eskişehir Kent Konseyi’nin sosyal, sportif, kültürel ve doğal değerlere sahip çıkan başarılı çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, bu çalışmaların birbirinden farklı bireylerin, grupların, kurumların birlikte ortak akıl ve gönüllülük anlayışıyla Eskişehir’deki yerel yönetimlere katkıda bulunmak adına çok önemli olduğunu bildirdi.

Başkan Nuray Akçasoy ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Konseyimizde çalışma arkadaşlarım ile birlikte tüm katılımcı kesimler arasında ortak akıl ve işbirliği ile kentin sorunlarını ve önceliklerini belirleyerek, konseyin şehrimize çok daha yararlı ve etkin bir platform olması için tüm gayretimizle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.