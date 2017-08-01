Vali eşinden şehit ailelerine ziyaret

AKSARAY(AA) – Aksaray Valisi Aykut Pekmez’in eşi Yeşim Pekmez, şehit ailesini ziyaret etti.

Pekmez, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk ve eşi Türkan Aktürk, Kaymakam Adayı Elif Nur Yaman, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Seyfullah Sarıgül’ün eşi Semiha Sarıgül, Emniyet Müdür Ali Karabağ’ın eşi Reyhan Karabağ ile Elmacık köyünde şehit ailesine ziyarette bulundu.

Van’ın Başkale ilçesinde 1995 yılında şehit düşen Halil Köksal’ın babası Seyfullah Köksal ve aile üyeleriyle bir araya gelen Pekmez, şehitler sayesinde birlik ve beraberlik içinde yaşadıklarını söyledi.

Pekmez, şehitlerin kutsal değerler uğruna can verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

“Şehitlerimizden bizlere emanet olarak kalan onların çok kıymetli aileleri ile her zaman birlikte olmaktan büyük onur duyuyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, şehitlerimiz sayesinde cennet vatanımızda yaşayabiliyoruz. Bize düşen vatan, bayrak, din, ezan uğruna canlarını veren şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmaktır. Her zaman şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Şehit Halil Köksal’ın kız kardeşinin engelli çocuğu Şule Gökkuş ile ilgilenen Pekmez, kendisine kitap ve çeşitli hediyeler verdi.