Vali Gül, başarılı sporcuları altınla ödüllendirdi

SİVAS (AA) – Sivas Valisi Davut Gül, Türkiye Engelliler Halter Şampiyonasında dereceye giren, Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü’nün sporcularına altın hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gül, 18-19 Ağustos 2016 tarihlerinde Aksaray’da düzenlenen Türkiye Engelliler Halter Şampiyonasında dereceye giren Sivas Görme Engelliler Spor Kulübü sporcularını makamında ağırladı.

Türkiye ve dünya genelinde yapılan spor müsabakalarında alınan derecelerin, hem dereceye giren sporculara hem sporcuyu çalıştıran antrenörlere hem de alttan yetişen sporculara, çalışıldığı takdirde her şeyin başarılabileceğini göstermesi, daha iyilerinin yapılabilmesi için cesaret ve azim kazandırabilmesi bakımından çok önemli olduğunu belirten Vali Davut Gül, sporcuları kutladı.

Gül, dereceye giren sporculara altın hediye etti.